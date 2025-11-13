Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Pour beaucoup, l’Inde est donc aussi le synonyme de la révolte d’un peuple colonisé pendant trois siècles par une puissance occidentale qui en avait fait son terrain de jeu, ses usines et entrepôts et sa réputation de magnificence.



A l’ombre des palais fastueux d’une population de petits seigneurs dont le nom même évoque la richesse, les Maharadjas incarnent à leur façon romancée les contrastes dont le sous-continent est capable.



Car, n’oublions pas que derrière les fastes et les chasses aux animaux sauvages se cachent ces animaux sacrés inévitablement liés à l’imagerie indienne que sont les vaches décharnées errant à la recherche de nourriture, tandis que des éléphants affamés viennent désormais puiser leurs repas dans les détritus des villes dont ils menacent les populations.



Mais, car il y a toujours un mais, les représentations sur ce pays mystérieux et déroutant puisent aussi aujourd’hui dans l’imagerie de la technologie, de l’innovation, de l’avenir et de cette jeune génération dorée d’Indiens qui fait avancer le pays et tend à le placer au rang des nations modernes. Tout en restant fidèle à ses traditions. Ne puise-t-elle pas aussi sa fantaisie dans les studios de Bollywood dont la réputation est désormais faite.



… On le voit, l’Inde est riche de contrastes, mais l’imaginaire de nos populations occidentales est relativement restreint et limité à ces clichés que les touristes viennent chercher, tout en les déplorant ou au contraire tout en tissant grâce à eux leurs meilleurs souvenirs.