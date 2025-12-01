AlUla, un carrefour fascinant de civilisations millénaires

La découverte de la vallée d'AlUla n'est pas complète sans la visite de l'extraordinaire vieille ville, entièrement bâtie en terre. Elle se trouve juste à côté de la ville moderne construite dans les années 1980.



Abandonnée depuis une quarantaine d'années, cette Vieille Ville invite le visiteur à un véritable bond dans le passé. Elle existe en effet depuis le XIIe siècle ! Bâties en briques de terre compressée, ses quelque 900 maisons -en majorité en ruines- se serrent dans un véritable labyrinthe de ruelles, à l'intérieur de murailles édifiées jadis pour la protéger contre d'éventuelles attaques.



Pour s'offrir une vue imprenable sur cette ville ancienne, il suffit de grimper -de préférence en fin de journée- au château fortifiée qui la surplombe. De là-haut, on cerne à merveille la proximité entre la ville nouvelle et la vieille ville, toutes deux blotties à proximité de l'imposante palmeraie.



Depuis peu, les maisons de la Vieille ville bénéficient d'un vaste programme de restauration s’appuyant sur des matériaux locaux et des savoir-faire traditionnels. Ont ainsi pu voir le jour aussi bien l'hôtel de luxe Dar Tentora qui allie le confort moderne au charme d'une authenticité préservée, que des boutiques d'artisanat, de souvenirs, de vêtements et de bijoux assez haut de gamme ou des cafés et des restaurants servant de délicieux plats locaux.



Tout juste prêts à être explorés, la verdoyante oasis d'AlUla et les paysages désertiques qui l'entourent sont plus qu'une simple destination tendance. Ils sont la promesse d'un récit intemporel et d'une expérience qui les beautés de la nature et l'hospitalité saoudienne.