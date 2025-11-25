Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Vinci immobilier est en charge de réaliser le projet Aequatio, tout près de l'Aéroport Marseille Provence - Illustration : ©CARRA - Carta Reichen et Robert Associés
Le projet Aequatio, attribué à VINCI Immobilier, doit transformer un terrain de 5,5 hectares situé au cœur de l’aéroport Marseille Provence en un pôle scientifique et industriel nouvelle génération.
Prévu à l’intersection des accès routiers, ferroviaires et aériens, il sera connecté à la future liaison par câble reliant la gare de Vitrolles, Airbus et les terminaux.
L’opération prévoit la construction de 33 000 m² d’immeubles intelligents comprenant des bureaux flexibles, des locaux dédiés aux « soft industries » et différents services.
Des espaces verts, une salle de sport, des espaces de bien-être ainsi qu’une offre de restauration doivent compléter l’ensemble.
Un hôtel de 120 chambres est également intégré au projet.
« L’emplacement de ce nouveau quartier d’affaires à quelques mètres des terminaux, est stratégique pour attirer des entreprises issues des secteurs d’excellence comme l’aéronautique, l’économie numérique et les énergies renouvelables », a souligné Julien Coffinier, président du directoire d’Aéroport Marseille Provence, dans un communiqué.
Campus Aequatio : un aménagement pensé autour du confort d’usage et du végétal
Le « Campus-Parc » imaginé par VINCI Immobilier accorde une place centrale au végétal et à la qualité de vie au travail.
Le projet prévoit notamment la conservation d’une grande partie des arbres du site, afin de structurer les espaces, renforcer la biodiversité et limiter les îlots de chaleur.
Les zones végétalisées doivent également favoriser les circulations douces et les rencontres entre usagers.
