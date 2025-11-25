Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

L’emplacement de ce nouveau quartier d’affaires à quelques mètres des terminaux, est stratégique pour attirer des entreprises issues des secteurs d’excellence comme l’aéronautique, l’économie numérique et les énergies renouvelables

Le projet, attribué à VINCI Immobilier, doitsitué au cœur de l’aéroport Marseille Provence ennouvelle génération.Prévu à l’intersection des accès routiers, ferroviaires et aériens, il sera connecté à la future liaison par câbleL’opération prévoit la construction decomprenant des bureaux flexibles, des locaux dédiés aux « soft industries » et différents services.ainsi qu’une offre de restauration doivent compléter l’ensemble.», a souligné Julien Coffinier , président du directoire d’Aéroport Marseille Provence, dans un communiqué.