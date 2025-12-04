Décarbonation, immobilier : l'aéroport Marseille - Provence joue la carte de la diversification

L’aéroport Marseille Provence met également en avant son ancrage régional. En agrégeant l’ensemble des acteurs présents sur la plateforme, ce sont 5 000 emplois directs (dont 380 collaborateurs de l'aéroport) qui sont comptabilisés.



Près de la moitié sont occupés par des habitants de cinq communes de proximité, dont Marignane, Saint-Victoret, Châteauneuf-les-Martigues et Gignac. « Nous sommes vraiment un pourvoyeur d’emplois de proximité, d’où l’importance de ce lien de proximité », insiste-t-il.



Julien Coffinier revendique clairement une « licence sociale » pour l’aéroport. « Cette licence sociale, c’est de savoir vivre ensemble. Un vivre ensemble, avec le territoire de proximité en priorité, qui doit être le premier bénéficiaire de notre développement. »



Dans ce cadre, la question des nuisances liées au trafic aérien, en particulier la nuit, font partie des problématiques. « L'étude d'impact selon l'approche équilibrée » (EIAE), pilotée par l’État et la préfecture, est en cours. « C’est une démarche qui permettrait de mettre en place un certain nombre de restrictions la nuit, pour qu’il y ait moins de nuisances pour les régions. Nous y sommes évidemment favorables . »



La plateforme travaille déjà dans ce sens sans attendre les conclusions de cette étude pour agir en travaillant sur des « trajectoires qui font moins de bruit ». Parallèlement, la direction est mobilisée « avec les compagnies aériennes pour ne plus programmer la nuit ».