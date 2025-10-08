TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Marseille signe une saison touristique stable et dynamique en 2025

Un été en pleine effervescence


Marseille a brillé cet été 2025 avec une saison touristique riche et diversifiée : concerts internationaux, festivals culturels et événements gastronomiques ont animé la ville de mai à septembre. Malgré l’absence de grands rendez-vous sportifs, l’hôtellerie et le tourisme restent solides, et la saison s’étend même jusque dans l’automne.


Mercredi 8 Octobre 2025

Marseille signe une saison touristique stable et dynamique en 2025 - DepositPhotos.com, @bloodua
Entre concerts, festivals et événements culturels, Marseille a confirmé cet été son attractivité touristique.

De mai à septembre, la Cité phocéenne a vibré au rythme d’un programme riche et varié, proposé par l'Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille, en partenariat avec la Ville.

Sans Jeux Olympiques, ni Coupe du Monde de Rugby cette année, la fréquentation touristique reste globalement stable par rapport à 2024 et 2023, dans un contexte économique marqué par la prudence des dépenses, surtout des visiteurs français.

L’"été indien marseillais" prolonge l’attractivité de la ville jusqu’en septembre et octobre, accueillant aussi bien des touristes que des participants à des congrès et séminaires.

Transports et mobilité estivale

Indicateur de cette dynamique, l’aéroport Marseille Provence a accueilli 2 323 908 passagers entre juin et septembre, portant le total annuel à 7 748 740 passagers, soit près de 135 000 voyageurs supplémentaires par rapport à la même période en 2024 (+1,8%).

Ce trafic reste légèrement inférieur aux niveaux records enregistrés les années précédentes, mais la structure de l’aéroport a été saluée à l’international. Il a notamment été sélectionné parmi les six « plus beaux aéroports du monde » par le Prix Versailles, reconnaissance mondiale de l’architecture et du design.

Du côté des mobilités locales, l’activité de Colorbüs, qui dessert le centre-ville et les sites touristiques majeurs, a enregistré 11 839 passagers en juillet et 14 191 en août.

La légère baisse par rapport aux années précédentes s’explique par le changement de lieu de départ des bus (aux Voûtes de la Major au lieu du Vieux-Port), qui a impacté la clientèle croisière, traditionnellement très consommatrice de ces services.

Performances hôtelières et locations saisonnières

L’hôtellerie marseillaise, quant à elle, a maintenu cet été des performances solides. Le taux d’occupation moyen a atteint 81%, en hausse de 3,1 points par rapport à 2024, avec des mois d’août et de septembre particulièrement dynamiques (+5,2 et +5,5 points respectivement).

Si les tarifs moyens ont légèrement baissé par rapport aux années exceptionnelles précédentes, le revenu par chambre (RevPAR) reste stable, illustrant l’attractivité durable de Marseille pour les touristes français et internationaux.

Les locations saisonnières ont connu un repli marqué en volume, avec une baisse de 14% du nombre de nuits réservées par rapport à 2024, alors que les tarifs journaliers moyens ont globalement augmenté (+10% à +28% selon les mois). Cette tendance s’explique par la diminution de la clientèle internationale, davantage friande de meublés que d’hôtels, et par le choix de certains propriétaires de ne pas mettre leur bien en location cette année.

À l’inverse, l’hébergement non marchand connaît une forte croissance grâce aux échanges de maisons via la plateforme Home Exchange, avec 4 364 échanges réalisés entre avril et septembre, dont 93% dans des résidences principales marseillaises.

L’Été Marseillais et ses temps forts

Le programme de l’Été Marseillais, qui se déroule de juin à septembre, a une nouvelle fois séduit Marseillais et visiteurs.

Concerts gratuits sur le Vieux-Port, spectacles, ciné en plein air et activités culturelles ont rassemblé entre 250 000 et 300 000 spectateurs. La scène sur l’eau a notamment accueilli des têtes d’affiche telles que Worakls Orchestra, Earth Wind & Fire ou La Horde.

Le festival Kouss Kouss, mettant en avant le plat emblématique de la ville, a mobilisé 240 restaurants, avec un pic de fréquentation le 31 août, lors de la distribution de 5 000 couscous sur la place Bargemon.

L’été a également été marqué par huit concerts majeurs de six artistes internationaux et locaux, attirant plus de 530 000 spectateurs. Jul, Ed Sheeran, David Guetta, Bruce Springsteen, IAM et Alonzo ont dynamisé l’hôtellerie locale, avec des retombées économiques significatives : +26% de nuitées marchandes et non marchandes en moyenne par rapport à 2024 et Bruce Springsteen a généré la plus forte progression des nuitées (+53% vs 2024).

Le Festival de Jazz des 5 Continents a célébré ses 25 ans avec 85 concerts et 35 800 spectateurs, tandis que les plages du Prado ont accueilli près de 125 000 festivaliers pour la 2e édition du Monde des Possibles, qui a mis en avant 250 artistes et 750 acteurs engagés et que le Delta Festival a connu une fréquentation limitée par la météo, avec 31 708 visiteurs.

Les rendez-vous à venir

L’automne et l'hiver marseillais s’annoncent tout aussi animés :

- Mars à Table (4-18 octobre) : la daube et autres spécialités marseillaises mises à l’honneur ;

- Fiesta des Suds (9-12 octobre) : festival musical aux sons variés au J4 ;

- Marseille-Cassis (26 octobre) : semi-marathon mythique de 21 km ;

- Hero Festival (8-9 novembre) : pop culture et jeux vidéo au Parc Chanot ;

- The Fork Awards (1er décembre) : cérémonie gastronomique au Palais du Pharo ;

- Fêtes de fin d’année : marchés de Noël, feux d’artifice et animations traditionnelles.


