Marseille signe une saison touristique stable et dynamique en 2025

Le programme de l’Été Marseillais, qui se déroule de juin à septembre, a une nouvelle fois séduit Marseillais et visiteurs.



Concerts gratuits sur le Vieux-Port, spectacles, ciné en plein air et activités culturelles ont rassemblé entre 250 000 et 300 000 spectateurs. La scène sur l’eau a notamment accueilli des têtes d’affiche telles que Worakls Orchestra, Earth Wind & Fire ou La Horde.



Le festival Kouss Kouss, mettant en avant le plat emblématique de la ville, a mobilisé 240 restaurants, avec un pic de fréquentation le 31 août, lors de la distribution de 5 000 couscous sur la place Bargemon.



L’été a également été marqué par huit concerts majeurs de six artistes internationaux et locaux, attirant plus de 530 000 spectateurs. Jul, Ed Sheeran, David Guetta, Bruce Springsteen, IAM et Alonzo ont dynamisé l’hôtellerie locale, avec des retombées économiques significatives : +26% de nuitées marchandes et non marchandes en moyenne par rapport à 2024 et Bruce Springsteen a généré la plus forte progression des nuitées (+53% vs 2024).



Le Festival de Jazz des 5 Continents a célébré ses 25 ans avec 85 concerts et 35 800 spectateurs, tandis que les plages du Prado ont accueilli près de 125 000 festivaliers pour la 2e édition du Monde des Possibles, qui a mis en avant 250 artistes et 750 acteurs engagés et que le Delta Festival a connu une fréquentation limitée par la météo, avec 31 708 visiteurs.