Aéroport de Marseille Provence : le trafic se maintient au premier semestre !

La sélection parmi les plus beaux aéroports au monde et la progression constante de nos résultats aux enquêtes de satisfaction montrent que nous allons dans la bonne direction.

Cette distinction s’accompagne d’une. Depuis son ouverture, les notes de satisfaction client ne font que progresser, notamment grâce à la réduction des temps d’attente, une meilleure circulation et une ambiance générale modernisée. En 2025, de nouveaux services ont renforcé cette dynamique :, déjà adoptée par près de 5 % des passagers sur les vols Air Corsica,, qui a déjà enregistré plus de 2 000 conversations en 30 langues, l’ouverture d’un Food Court en salle d’embarquement,- et un, désormais trois fois plus grand (600 m²).Tous ces aménagements participent à l’amélioration globale de la note de satisfaction voyageurs (contre 3,80/5 un an plus tôt). Comme le souligne Julien Coffinier, président du directoire : «L’avenir s’annonce tout aussi ambitieux. Dès l’hiver 2025, l’aéroport proposera, avec 103 lignes opérées par 33 compagnies. Parmi les nouveautés figurent Funchal, Médine, Le Caire, Tel-Aviv, Dakhla et Praia.