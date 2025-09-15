TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

Aéroport de Marseille Provence : le trafic se maintient au premier semestre !

L’aéroport de Marseille Provence sacré parmi les plus beaux du monde est en route vers une nouvelle ère


Malgré un été 2025 marqué par des perturbations, l’aéroport de Marseille Provence poursuit sa progression. Sélectionné parmi les six plus beaux aéroports du monde et fort de résultats encourageants en satisfaction voyageurs, le hub provençal confirme ses ambitions européennes et internationales.


Rédigé par Charlotte Loisy le Lundi 15 Septembre 2025

Aéroport Marseille Provence (AMP)
Aéroport Marseille Provence (AMP)
CroisiEurope
Situé au cœur de la Méditerranée, l’aéroport Marseille Provence (AMP) s’est imposé comme l’un des principaux hubs régionaux de France et une porte d’entrée stratégique vers l’Europe, l’Afrique du Nord et le bassin méditerranéen.

Avec plus de 11 millions de passagers accueillis en 2024, dont 70 % sur des liaisons internationales, il occupe une place centrale dans le paysage aérien français.

Le site regroupe aujourd’hui plus de 140 entreprises et près de 4 500 salariés. Il représente ainsi un moteur économique pour toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en soutenant le tourisme, les échanges commerciaux et la connectivité aérienne.

Son ambition est claire. Devenir un modèle aéroportuaire vertueux d’ici 2030, en misant à la fois sur la qualité de l’expérience client, l’accessibilité et les transitions écologique et énergétique.

Au fil des années, AMP a multiplié les investissements pour améliorer ses infrastructures et diversifier ses destinations. L’inauguration en 2024 du terminal 1, conçu par Foster+Partners, WSP et Rougerie+Tangram, illustre cette volonté de modernisation. En 2025, cet effort a été salué par une reconnaissance mondiale prestigieuse : l’aéroport figure désormais parmi les six plus beaux au monde selon le Prix Versailles.

Un été contrasté, mais une reconnaissance mondiale pour l’aéroport Marseille Provence

Autres articles
L’été 2025 n’a pas atteint les records de fréquentation de l’année précédente.

Plusieurs facteurs sont en cause, comme les grèves de contrôleurs aériens en juillet ou les incendies ayant provoqué l’annulation de près de 400 vols. Malgré ces difficultés, AMP a enregistré des résultats solides. Plus de 2,3 millions de passagers ont transité par le tarmac provençal au cœur de l’été, portant le total à près de 7,75 millions de voyageurs entre janvier et août, soit une hausse de +1,8 % par rapport à la même période en 2024.

Dans le détail, le trafic domestique recule (-8 %), avec un peu plus de 2 millions de passagers depuis janvier, tandis que l’international progresse fortement (+5,4 %). Les liaisons européennes concentrent l’essentiel de cette croissance (+4 %), mais le Maghreb continue de tirer son épingle du jeu avec 1,5 million de passagers et une hausse de +6,1 %.

Ces chiffres traduisent une tendance de fond : les voyageurs privilégient de plus en plus l’international, et l’avion n’est plus uniquement associé aux grandes vacances estivales.

Au-delà des chiffres, 2025 restera une année symbolique pour AMP. Le terminal 1 a été distingué par le Prix Versailles, qui a classé l’aéroport parmi les six plus beaux du monde. Cette reconnaissance internationale récompense un design audacieux et une architecture signée de grands noms.

Aéroport de Marseille Provence : une amélioration continue de l’expérience voyageur

Cette distinction s’accompagne d’une amélioration constante de l’expérience client. Depuis son ouverture, les notes de satisfaction client ne font que progresser, notamment grâce à la réduction des temps d’attente, une meilleure circulation et une ambiance générale modernisée. En 2025, de nouveaux services ont renforcé cette dynamique :

- la dépose bagage biométrique, déjà adoptée par près de 5 % des passagers sur les vols Air Corsica,
- un dispositif d’intelligence artificielle multilingue, qui a déjà enregistré plus de 2 000 conversations en 30 langues,
- l’ouverture d’un Food Court en salle d’embarquement,
- et un Salon international repensé, désormais trois fois plus grand (600 m²).

Tous ces aménagements participent à l’amélioration globale de la note de satisfaction voyageurs (3,88/5 au 3e trimestre 2025 contre 3,80/5 un an plus tôt). Comme le souligne Julien Coffinier, président du directoire : « La sélection parmi les plus beaux aéroports au monde et la progression constante de nos résultats aux enquêtes de satisfaction montrent que nous allons dans la bonne direction. »

L’avenir s’annonce tout aussi ambitieux. Dès l’hiver 2025, l’aéroport proposera 88 destinations dans 32 pays, avec 103 lignes opérées par 33 compagnies. Parmi les nouveautés figurent Funchal, Médine, Le Caire, Tel-Aviv, Dakhla et Praia.

Lu 170 fois

Tags : aeroport marseille
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Playa Hotels & Resorts

Brand news AirMaG

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !

Air Europa, la compagnie aérienne qui fait partir vos clients vers l’Amérique latine et les Caraïbes !
Air Europa : une rentrée tournée vers les horizons lointains Alors que la rentrée marque le retour...
Dernière heure

Aéroport de Marseille Provence : le trafic se maintient au premier semestre !

France : quelles régions ont tiré leur épingle du jeu cet été ?

Eté indien : quelles sont les destinations les plus en vogue ?

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires

Marchés de Noël : découvrez la nouvelle destination de Vueling pour l’hiver

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Bayeux (14))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes

Yvon Peltanche (Eden Tour) rachète Aven Tour à Rennes
Partez en France

Partez en France

France : quelles régions ont tiré leur épingle du jeu cet été ?

France : quelles régions ont tiré leur épingle du jeu cet été ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Eté indien : quelles sont les destinations les plus en vogue ?

Eté indien : quelles sont les destinations les plus en vogue ?
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Aéroport de Marseille Provence : le trafic se maintient au premier semestre !

Aéroport de Marseille Provence : le trafic se maintient au premier semestre !
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"

Générative IA, le voyage entre dans l’ère du "B to AI"
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager

Royal Palm Beachcomber Luxury : Diego Guerreschi nommé Hotel Manager
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires

Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias