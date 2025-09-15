Aéroport de Marseille Provence : le trafic se maintient au premier semestre !

Situé au cœur de la Méditerranée, l’aéroport Marseille Provence (AMP) s’est imposé comme l’un des principaux hubs régionaux de France et une porte d’entrée stratégique vers l’Europe, l’Afrique du Nord et le bassin méditerranéen.
Avec plus de 11 millions de passagers accueillis en 2024, dont 70 % sur des liaisons internationales, il occupe une place centrale dans le paysage aérien français.
Le site regroupe aujourd’hui plus de 140 entreprises et près de 4 500 salariés. Il représente ainsi un moteur économique pour toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en soutenant le tourisme, les échanges commerciaux et la connectivité aérienne.
Son ambition est claire. Devenir un modèle aéroportuaire vertueux d’ici 2030, en misant à la fois sur la qualité de l’expérience client, l’accessibilité et les transitions écologique et énergétique.
Au fil des années, AMP a multiplié les investissements pour améliorer ses infrastructures et diversifier ses destinations. L’inauguration en 2024 du terminal 1, conçu par Foster+Partners, WSP et Rougerie+Tangram, illustre cette volonté de modernisation. En 2025, cet effort a été salué par une reconnaissance mondiale prestigieuse : l’aéroport figure désormais parmi les six plus beaux au monde selon le Prix Versailles.
Un été contrasté, mais une reconnaissance mondiale pour l’aéroport Marseille Provence
L’été 2025 n’a pas atteint les records de fréquentation de l’année précédente.
Plusieurs facteurs sont en cause, comme les grèves de contrôleurs aériens en juillet ou les incendies ayant provoqué l’annulation de près de 400 vols. Malgré ces difficultés, AMP a enregistré des résultats solides. Plus de 2,3 millions de passagers ont transité par le tarmac provençal au cœur de l’été, portant le total à près de 7,75 millions de voyageurs entre janvier et août, soit une hausse de +1,8 % par rapport à la même période en 2024.
Dans le détail, le trafic domestique recule (-8 %), avec un peu plus de 2 millions de passagers depuis janvier, tandis que l’international progresse fortement (+5,4 %). Les liaisons européennes concentrent l’essentiel de cette croissance (+4 %), mais le Maghreb continue de tirer son épingle du jeu avec 1,5 million de passagers et une hausse de +6,1 %.
Ces chiffres traduisent une tendance de fond : les voyageurs privilégient de plus en plus l’international, et l’avion n’est plus uniquement associé aux grandes vacances estivales.
Au-delà des chiffres, 2025 restera une année symbolique pour AMP. Le terminal 1 a été distingué par le Prix Versailles, qui a classé l’aéroport parmi les six plus beaux du monde. Cette reconnaissance internationale récompense un design audacieux et une architecture signée de grands noms.
Aéroport de Marseille Provence : une amélioration continue de l’expérience voyageur
Cette distinction s’accompagne d’une amélioration constante de l’expérience client. Depuis son ouverture, les notes de satisfaction client ne font que progresser, notamment grâce à la réduction des temps d’attente, une meilleure circulation et une ambiance générale modernisée. En 2025, de nouveaux services ont renforcé cette dynamique :
- la dépose bagage biométrique, déjà adoptée par près de 5 % des passagers sur les vols Air Corsica,
- un dispositif d’intelligence artificielle multilingue, qui a déjà enregistré plus de 2 000 conversations en 30 langues,
- l’ouverture d’un Food Court en salle d’embarquement,
- et un Salon international repensé, désormais trois fois plus grand (600 m²).
Tous ces aménagements participent à l’amélioration globale de la note de satisfaction voyageurs (3,88/5 au 3e trimestre 2025 contre 3,80/5 un an plus tôt). Comme le souligne Julien Coffinier, président du directoire : « La sélection parmi les plus beaux aéroports au monde et la progression constante de nos résultats aux enquêtes de satisfaction montrent que nous allons dans la bonne direction. »
L’avenir s’annonce tout aussi ambitieux. Dès l’hiver 2025, l’aéroport proposera 88 destinations dans 32 pays, avec 103 lignes opérées par 33 compagnies. Parmi les nouveautés figurent Funchal, Médine, Le Caire, Tel-Aviv, Dakhla et Praia.
Tous ces aménagements participent à l’amélioration globale de la note de satisfaction voyageurs (3,88/5 au 3e trimestre 2025 contre 3,80/5 un an plus tôt). Comme le souligne Julien Coffinier, président du directoire : « La sélection parmi les plus beaux aéroports au monde et la progression constante de nos résultats aux enquêtes de satisfaction montrent que nous allons dans la bonne direction. »
L’avenir s’annonce tout aussi ambitieux. Dès l’hiver 2025, l’aéroport proposera 88 destinations dans 32 pays, avec 103 lignes opérées par 33 compagnies. Parmi les nouveautés figurent Funchal, Médine, Le Caire, Tel-Aviv, Dakhla et Praia.