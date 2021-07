Aéroport Marseille Provence : Ryanair dévoile son programme de reprise 2021 !

Pour les nouveautés hivernales : Lanzarote (2 vols par semaine), Ténérife Sud (2), Luxembourg (3), Berlin (3). Ryanair a lancé une vente de tickets à 19,99 € pour voyager jusqu'à fin mars 2022, à réserver avant le dimanche 1 Août à minuit.



" Nous sommes ravis de contribuer à la reprise et à la croissance de Marseille, notre plus grande base en France qui vient de recevoir un 4ème avion cet été, malgré les difficultés liées à la pandémie de Covid-19.



Grâce aux efficaces programmes de vaccination, le trafic aérien français devrait continuer de se redresser fortement cet été et au-delà, " a expliqué le Directeur Marketing de Ryanair, Dara Brady.