Maroc : 270 M€ pour moderniser les aéroports et renforcer le hub aérien

La Banque africaine de développement soutient la montée en capacité du transport aérien marocain


La Banque africaine de développement a validé un financement de 270 millions d’euros destiné à moderniser plusieurs grands aéroports marocains. L’objectif est d’anticiper la croissance du trafic aérien à l’horizon 2030 et de renforcer le positionnement du Royaume comme plateforme aérienne régionale.


Rédigé par le Jeudi 18 Décembre 2025

La Banque africaine de développement a validé un financement de 270 M€ destiné à moderniser plusieurs grands aéroports marocains - DepositPhotos.com, KarSol
Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 12 décembre 2025, un financement de 270 millions d’euros en faveur du Maroc.

Ce soutien s’inscrit dans le cadre du Programme d’extension et de modernisation des infrastructures aéroportuaires (PEMIA), porté par les autorités marocaines.

Le programme vise à renforcer la compétitivité du transport aérien national en modernisant les principales plateformes du pays.

Il répond à une croissance soutenue du trafic passagers et fret, ainsi qu’aux besoins liés à la co-organisation par le Maroc de la Coupe du monde de football 2030.

Les investissements portent à la fois sur l’augmentation des capacités opérationnelles, la modernisation des infrastructures et le renforcement des dispositifs de sûreté et de navigation aérienne.

Marrakech, Agadir, Tanger et Fès au cœur du dispositif

Le programme prévoit la modernisation des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès.

Les travaux incluent l’agrandissement des aérogares, la construction d’une nouvelle tour de contrôle à Marrakech, ainsi que l’aménagement de 1,5 million de mètres carrés de parkings avions et de 7,6 kilomètres de voies de circulation.

Les investissements comprennent également l’installation d’équipements de sûreté de nouvelle génération, de systèmes automatisés de traitement des bagages et d’outils de mobilité modernisés, afin d’optimiser les parcours passagers.

À terme, les capacités annuelles devraient atteindre 14 millions de passagers à Marrakech, 5 millions à Agadir, 3,6 millions à Tanger et 3 millions à Fès.

À court terme, la mise en service des infrastructures modernisées doit améliorer la sécurité des opérations et générer plusieurs milliers d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. À moyen terme, le programme est présenté comme un levier de développement pour le tourisme, le commerce et l’investissement.

Ce projet s’inscrit dans la Vision touristique 2030 du Maroc et dans la stratégie de la Banque africaine de développement, avec l’ambition de positionner le Royaume comme un hub aérien de référence en Afrique.

