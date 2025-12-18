Maroc : 270 M€ pour moderniser les aéroports et renforcer le hub aérien

La Banque africaine de développement soutient la montée en capacité du transport aérien marocain

La Banque africaine de développement a validé un financement de 270 millions d’euros destiné à moderniser plusieurs grands aéroports marocains. L’objectif est d’anticiper la croissance du trafic aérien à l’horizon 2030 et de renforcer le positionnement du Royaume comme plateforme aérienne régionale.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 18 Décembre 2025

