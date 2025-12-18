Maroc : 270 M€ pour moderniser les aéroports et renforcer le hub aérien

La Banque africaine de développement a validé un financement de 270 M€ destiné à moderniser plusieurs grands aéroports marocains - DepositPhotos.com, KarSol
Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 12 décembre 2025, un financement de 270 millions d’euros en faveur du Maroc.
Ce soutien s’inscrit dans le cadre du Programme d’extension et de modernisation des infrastructures aéroportuaires (PEMIA), porté par les autorités marocaines.
Le programme vise à renforcer la compétitivité du transport aérien national en modernisant les principales plateformes du pays.
Il répond à une croissance soutenue du trafic passagers et fret, ainsi qu’aux besoins liés à la co-organisation par le Maroc de la Coupe du monde de football 2030.
Les investissements portent à la fois sur l’augmentation des capacités opérationnelles, la modernisation des infrastructures et le renforcement des dispositifs de sûreté et de navigation aérienne.
Ce soutien s’inscrit dans le cadre du Programme d’extension et de modernisation des infrastructures aéroportuaires (PEMIA), porté par les autorités marocaines.
Le programme vise à renforcer la compétitivité du transport aérien national en modernisant les principales plateformes du pays.
Il répond à une croissance soutenue du trafic passagers et fret, ainsi qu’aux besoins liés à la co-organisation par le Maroc de la Coupe du monde de football 2030.
Les investissements portent à la fois sur l’augmentation des capacités opérationnelles, la modernisation des infrastructures et le renforcement des dispositifs de sûreté et de navigation aérienne.
Marrakech, Agadir, Tanger et Fès au cœur du dispositif
Autres articles
-
Le Maroc confie sa communication digitale à 3 agences de communication !
-
Manifestations Maroc, Madagascar : quid des CEI et annulations voyages ?
-
Lyon s’ouvre aux couleurs du Maroc avec easyJet et l’ONMT
-
Tourisme : le million, le million, le million... jusqu'à quand ? [ABO]
-
Tourisme : le Maroc se rêve en challenger mondial !
Le programme prévoit la modernisation des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès.
Les travaux incluent l’agrandissement des aérogares, la construction d’une nouvelle tour de contrôle à Marrakech, ainsi que l’aménagement de 1,5 million de mètres carrés de parkings avions et de 7,6 kilomètres de voies de circulation.
Les investissements comprennent également l’installation d’équipements de sûreté de nouvelle génération, de systèmes automatisés de traitement des bagages et d’outils de mobilité modernisés, afin d’optimiser les parcours passagers.
À terme, les capacités annuelles devraient atteindre 14 millions de passagers à Marrakech, 5 millions à Agadir, 3,6 millions à Tanger et 3 millions à Fès.
À court terme, la mise en service des infrastructures modernisées doit améliorer la sécurité des opérations et générer plusieurs milliers d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. À moyen terme, le programme est présenté comme un levier de développement pour le tourisme, le commerce et l’investissement.
Ce projet s’inscrit dans la Vision touristique 2030 du Maroc et dans la stratégie de la Banque africaine de développement, avec l’ambition de positionner le Royaume comme un hub aérien de référence en Afrique.
A lire aussi : Le Maroc confie sa communication digitale à 3 agences de communication !
Les travaux incluent l’agrandissement des aérogares, la construction d’une nouvelle tour de contrôle à Marrakech, ainsi que l’aménagement de 1,5 million de mètres carrés de parkings avions et de 7,6 kilomètres de voies de circulation.
Les investissements comprennent également l’installation d’équipements de sûreté de nouvelle génération, de systèmes automatisés de traitement des bagages et d’outils de mobilité modernisés, afin d’optimiser les parcours passagers.
À terme, les capacités annuelles devraient atteindre 14 millions de passagers à Marrakech, 5 millions à Agadir, 3,6 millions à Tanger et 3 millions à Fès.
À court terme, la mise en service des infrastructures modernisées doit améliorer la sécurité des opérations et générer plusieurs milliers d’emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. À moyen terme, le programme est présenté comme un levier de développement pour le tourisme, le commerce et l’investissement.
Ce projet s’inscrit dans la Vision touristique 2030 du Maroc et dans la stratégie de la Banque africaine de développement, avec l’ambition de positionner le Royaume comme un hub aérien de référence en Afrique.
A lire aussi : Le Maroc confie sa communication digitale à 3 agences de communication !