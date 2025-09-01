Lyon s’ouvre aux couleurs du Maroc avec easyJet et l’ONMT

C'est une installation monumentale de 196 m² imaginée par easyJet et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) qui vise à célébrer et promouvoir les cinq liaisons aériennes qui relient désormais Lyon aux principales villes marocaines : Marrakech, Essaouira, Agadir, Rabat et Tanger.
Cette campagne événementielle, conçue avec les agences T&P France et Quartier M (Groupe WPP), joue la carte de l’immersion visuelle.
En recouvrant une façade historique de la plus grande place piétonne d’Europe, ils veulent offrir aux passants un avant-goût du Maroc et de sa richesse culturelle.
« Nous sommes ravis de collaborer avec l’ONMT pour promouvoir les nombreuses opportunités de voyage vers le Maroc depuis Lyon. À travers cette campagne, nous célébrons les liens étroits entre les deux territoires », souligne Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France.
Cette campagne événementielle, conçue avec les agences T&P France et Quartier M (Groupe WPP), joue la carte de l’immersion visuelle.
En recouvrant une façade historique de la plus grande place piétonne d’Europe, ils veulent offrir aux passants un avant-goût du Maroc et de sa richesse culturelle.
« Nous sommes ravis de collaborer avec l’ONMT pour promouvoir les nombreuses opportunités de voyage vers le Maroc depuis Lyon. À travers cette campagne, nous célébrons les liens étroits entre les deux territoires », souligne Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France.
easyjet : une stratégie de proximité
Autres articles
-
easyJet ouvre une ligne Paris CDG - Gran Canaria pour l’hiver 2025-2026
-
easyJet lance 10 nouvelles lignes au départ de la France
-
L’aéroport de Rennes annonce l’ouverture de 2 nouvelles lignes
-
easyJet prépare l’hiver prochain depuis la France
-
easyJet relance trois lignes clés depuis Toulouse cet hiver
De son côté, Jihad Chakib, Délégué de l’ONMT en France, insiste sur l’importance de cette opération pour renforcer les liens avec la clientèle lyonnaise : « Avec ce partenariat aux côtés d’easyJet, nous réaffirmons notre ambition de rapprocher encore davantage le Maroc des voyageurs français, et plus particulièrement des Lyonnais. »
Pour l’ONMT, cette opération illustre une stratégie offensive de promotion de la destination, en s’appuyant sur l’image d’accessibilité et de convivialité que véhicule la compagnie britannique.
Avec près de 20 ans de présence à Lyon et une première place en parts de marché sur la plateforme lyonnaise, easyJet confirme son ancrage local et son rôle de passerelle aérienne privilégiée entre Rhône-Alpes et le Maroc.
Et, c'est avec le slogan, « Get out there », que la campagne célèbre l’évasion et à la spontanéité du voyage.
Pour l’ONMT, cette opération illustre une stratégie offensive de promotion de la destination, en s’appuyant sur l’image d’accessibilité et de convivialité que véhicule la compagnie britannique.
Avec près de 20 ans de présence à Lyon et une première place en parts de marché sur la plateforme lyonnaise, easyJet confirme son ancrage local et son rôle de passerelle aérienne privilégiée entre Rhône-Alpes et le Maroc.
Et, c'est avec le slogan, « Get out there », que la campagne célèbre l’évasion et à la spontanéité du voyage.