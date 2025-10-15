Maroc : easyJet ouvre une base à Marrakech et relie deux nouvelles villes françaises !

easyJet a ainsi confirmé l’ouverture de quatre nouvelles lignes vers le Maroc dès l’été 2026 : Hambourg – Marrakech, Lille – Marrakech, Strasbourg – Marrakech.



EasyJet annonce aussi le lancement de Genève – Tanger. Ces dessertes, opérées deux fois par semaine, porteront à 46 le nombre total de liaisons easyJet vers le Maroc, dont 24 au départ de Marrakech.



La compagnie dessert actuellement cinq aéroports marocains : Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger. Elle prévoit d’augmenter la fréquence de plusieurs lignes existantes à partir de 2026.



En parallèle, son offre easyJet holidays sera adaptée pour accompagner cette montée en puissance, annonce la compagnie.



Présente au Maroc depuis 2006, easyJet célèbre en 2025 ses vingt ans d’exploitation dans le pays, avec environ 20 millions de passagers transportés depuis son lancement.