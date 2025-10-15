TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Maroc : easyJet ouvre une base à Marrakech et relie deux nouvelles villes françaises !

nouvelles lignes au départ de Lille et Strasbourg


easyJet poursuit son développement international avec l’annonce de la création d’une base opérationnelle à Marrakech à l’été 2026. Ce projet, fruit d’un partenariat stratégique avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) confirme la montée en puissance de la compagnie au Maroc.


Rédigé par le Mercredi 15 Octobre 2025

easyJet a officialisé la création de sa première base sur le continent africain, à Marrakech, dès le printemps 2026.

Trois appareils y seront stationnés en permanence. Ce développement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat signé avec l’Office National Marocain du Tourisme.

L’ouverture de cette base devrait permettre à easyJet de proposer un volume record de 4 millions de sièges dès la première année.

La compagnie revendique également la création de "centaine d’emplois directs et des milliers d’emplois indirects".

Selon Kenton Jarvis, CEO d’easyJet, « le Maroc est un marché clé pour easyJet, notre marché à la croissance la plus rapide hors Europe. Ce partenariat historique va nous permettre d’étendre nos offres loisirs et affaires depuis plus de destinations européennes que jamais auparavant ».

L'offre d'easyJet holidays sera adaptée à la montée en puissance sur le Maroc

easyJet a ainsi confirmé l’ouverture de quatre nouvelles lignes vers le Maroc dès l’été 2026 : Hambourg – Marrakech, Lille – Marrakech, Strasbourg – Marrakech.

EasyJet annonce aussi le lancement de Genève – Tanger. Ces dessertes, opérées deux fois par semaine, porteront à 46 le nombre total de liaisons easyJet vers le Maroc, dont 24 au départ de Marrakech.

La compagnie dessert actuellement cinq aéroports marocains : Marrakech, Agadir, Rabat, Essaouira et Tanger. Elle prévoit d’augmenter la fréquence de plusieurs lignes existantes à partir de 2026.

En parallèle, son offre easyJet holidays sera adaptée pour accompagner cette montée en puissance, annonce la compagnie.

Présente au Maroc depuis 2006, easyJet célèbre en 2025 ses vingt ans d’exploitation dans le pays, avec environ 20 millions de passagers transportés depuis son lancement.

