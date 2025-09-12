easyJet investit dans un système de navigation de nouvelle génération

Réduction des retards et du CO₂

La compagnie easyJet a achevé l’équipement de l’ensemble de ses Airbus A320neo et A321neo avec le système de navigation avancé FANS-C, développé par Airbus. Cette technologie vise à améliorer la ponctualité des vols, réduire la consommation de carburant et limiter les émissions.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 12 Septembre 2025

