easyJet investit dans un système de navigation de nouvelle génération

easyJet a finalisé l’intégration du système de navigation aérienne avancé FANS-C (Future Air Navigation System-C) sur l’ensemble de sa flotte d’Airbus A320neo et A321neo.
Développée par Airbus, cette technologie permet de partager en temps réel les trajectoires prévues des avions entre le cockpit et les services de contrôle aérien (ATC), en quatre dimensions (3D + temps).
L’objectif est d’optimiser l’efficacité de l’espace aérien, réduire la consommation de carburant et améliorer la ponctualité des vols.
Grâce à son déploiement progressif, la compagnie estime avoir déjà économisé 334 tonnes de carburant et évité l’émission de 1 052 tonnes de CO₂e.
eeasyjet : une flotte 100 % équipée du logiciel
Avec 54 appareils équipés, easyJet dispose désormais de la plus grande flotte FANS-C au monde.
Le système, installé de série sur les avions neufs sortant de la chaîne Airbus, facilite la communication entre pilotes et contrôleurs aériens via des messages électroniques, limitant l’usage des communications radio souvent saturées.
Les mises à jour automatiques transmises au contrôle aérien permettent d’anticiper les changements de trajectoire, d’éviter les incompréhensions et de fluidifier le trafic.
Dans un contexte de congestion croissante de l’espace aérien européen, cette solution technologique vise à réduire les retards, les circuits d’attente et les nuisances sonores.
David Morgan, directeur des opérations d’easyJet, souligne que de telles innovations sont "essentielles à la modernisation de l’espace aérien" et à la réduction de l’empreinte environnementale du transport aérien.
