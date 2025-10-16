TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
easyJet lance un vol entre Paris et l'Islande !

2 vols par semaine dès le 18 avril 2026


easyJet renforce son offre avec l’ouverture d’une liaison vers Reykjavik, en Islande au départ de Paris - CDG qui sera opérée deux fois par semaine à partir d'avril 2026.


Rédigé par le Jeudi 16 Octobre 2025

Aerticket
La nature a horreur du vide.

EasyJet vient d'annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne internationale depuis Paris-CDG vers Reykjavik en Islance. Pour rappel, la compagnie PLAY qui vient de faire faillite, opérait des vols entre les deux capitales.

La compagnie orange lancera cette nouvelle liaison à partir du 18 avril 2026, à raison de 2 vols par semaine : le mardi et samedi.

Bertrand Godinot, Directeur général d’easyJet pour la France, a commenté dans un communiqué de presse : "Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle liaison entre Paris CDG et Reykjavik, permettant aux Français de découvrir la terre de glace et de feu.

Cette nouvelle destination illustre parfaitement notre volonté chez easyJet de desservir des destinations iconiques en forte demande, ainsi que notre souhait d'étoffer progressivement notre offre moyen-courrier."

Easyjet holidays propose des forfaits vacances vers l'Islande

Autres articles
easyJet holidays annonce également proposer des forfaits vers Reykjavík au départ de Paris. Le voyagiste rappelle que tous les forfaits vacances vers Reykjavík au départ de Paris comprennent les vols et sont couverts par la garantie « Ultimate Flexibility » d'easyJet holidays, qui permet de "modifier une réservation", propose "une garantie de remboursement et la garantie du meilleur prix".

