easyJet ouvre une ligne Paris CDG - Gran Canaria pour l’hiver 2025-2026

Nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’une nouvelle ligne directe entre Paris-Charles de Gaulle et Gran Canaria, renforçant la connectivité de la France avec l’Espagne.



Cette destination ensoleillée et dépaysante permet à nos passagers de s’évader facilement vers l’un des plus beaux paysages des Canaries

Pour faciliter les escapades, easyJet holidays propose des packages incluant vols et hôtels, avec 23 kg de bagages inclus et transferts garantis, ainsi qu’une garantiepermettant de modifier une réservation, d’obtenir un remboursement ou de bénéficier du meilleur prix.", a déclaré Bertrand Godinot, directeur général d’easyJet pour la France, dans un communiqué.Les billets sontsur le site Internet ou via l’application mobile de la compagnie.