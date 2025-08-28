easyJet ouvre une ligne Paris CDG - Gran Canaria pour l’hiver 2025-2026

easyJet élargit son offre loisirs depuis Paris-Charles de Gaulle vers Gran Canaria - Depositphotos @ antb
easyJet, annonce l’ouverture d’une nouvelle liaison directe vers Gran Canaria, en Espagne.
À partir du 26 octobre 2025, trois vols par semaine seront opérés depuis Paris-CDG, les mardis, jeudis et dimanches.
Cette nouveauté porte à 56 le nombre de destinations desservies par easyJet depuis sa base parisienne.
Gran Canaria, surnommée le "continent miniature" des Canaries, séduit par la diversité de ses paysages : plages dorées, randonnées jusqu’au Roque Nublo, villages traditionnels et vie nocturne animée de Las Palmas.
Des packages vol et hôtel
Pour faciliter les escapades, easyJet holidays propose des packages incluant vols et hôtels 4 et 5 étoiles, avec 23 kg de bagages inclus et transferts garantis, ainsi qu’une garantie Ultimate Flexibility permettant de modifier une réservation, d’obtenir un remboursement ou de bénéficier du meilleur prix.
"Nous sommes fiers d’annoncer le lancement d’une nouvelle ligne directe entre Paris-Charles de Gaulle et Gran Canaria, renforçant la connectivité de la France avec l’Espagne.
Cette destination ensoleillée et dépaysante permet à nos passagers de s’évader facilement vers l’un des plus beaux paysages des Canaries", a déclaré Bertrand Godinot, directeur général d’easyJet pour la France, dans un communiqué.
Les billets sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur le site Internet ou via l’application mobile de la compagnie.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
