Oceania Cruises veut accélérer sur le marché français

Le chef Alexis Quaretti, Alessandra Cabella (responsable des ventes Europe), Sophie Baillot (Un Océan de Croisières) et Gabriella Fonzo (directrice commerciale) - Photo : T.Beaurepère
Quatre mois après l’inauguration de son huitième paquebot baptisé Allura, Oceania Cruises drague le marché français.
A l’occasion d’une soirée organisée le 26 novembre 2025, en collaboration avec Un Océan de Croisières qui la revend sur le marché français, la compagnie de croisières de luxe a invité une quinzaine d’agences triées sur le volet.
« C’est la première fois que nous organisons une opération de cette ampleur avec Oceania Cruises » s’est félicité Sophie Baillot, PDG d’Un Océan de Croisières.
Pour l’occasion, Oceania Cruises a jeté l’ancre à la Maison des Maîtres Cuisiniers de France, un lieu inauguré il y a quelques mois au cœur de Paris pour valoriser la cuisine hexagonale.
Oceania Cruises : la gastronomie pour faire la différence
Ce choix ne doit rien au hasard. Depuis sa création en 2003, Oceania Cruises - qui appartient au groupe américain Norwegian Cruise Line - met en avant la gastronomie pour se démarquer, dans un secteur de la croisière de luxe en pleine ébullition.
En témoigne le troisième bateau de Ritz-Carlton inauguré en juillet dernier, le développement de MSC Croisières sur ce segment avec Explora Journeys (4 nouveaux navires d’ici 2029) ou Orient Express Sailing Yachts qui inaugurera le plus grand yacht à voile du monde à l’été 2026.
Pour faire la différence, Oceania Cruises parie sur le chef français Alexis Quaretti, qui accompagne la compagnie depuis 2004. « Dès son début, Oceania a souhaité apporter une offre différente, autour de la gastronomie. C’est notre ADN » explique celui qui passe une semaine par mois à bord d’un des navires.
Des expériences culinaires à bord et à terre
A charge pour lui de concevoir les menus et de s’assurer de la qualité des produits pour titiller les papilles des passagers, avec une offre digne des restaurants étoilés. Les invités de la soirée ont pu goûter quelques-unes des spécialités servies à bord.
Les huit paquebots disposent d’un restaurant principal et d’un buffet mais aussi de quatre restaurants thématiques (français, italien, asiatique et steak house).
« Nous apportons également une attention particulière aux structures des cuisines adaptées à chaque concept de restaurant, au service et aux arts de la table, des assiettes à la verrerie » ajoute Alexis Quaretti.
Les expériences sont en adéquation avec, outre les traditionnelles découvertes culturelles, des excursions en petits groupes autour de la gastronomie et du vin, des découvertes culinaires guidées par un chef... A bord, les passagers peuvent également participer à des ateliers culinaires ou des dégustations, y compris de vins et cocktails.
De nombreuses prestations incluses dans le prix
Plus largement, Oceania Cruises se démarque avec des navires de taille moyenne, de 670 à 1 250 passagers, 300 itinéraires uniques chaque année sur toutes les mers et une offre généreuse qui inclut les pourboires, les boissons sans alcool, les restaurants de spécialités, le wifi illimité, le service de blanchisserie et les cours collectifs de fitness.
Depuis septembre, la compagnie a également ajouté de nouvelles prestations incluses, sans supplément. Les passagers peuvent choisir entre un crédit pour les excursions ou une sélection de vins et bières durant les repas.
Au final, le prix de la croisière ressort à 400 à 500€ par jour et par personne. « Le luxe, c’est ce que l’on veut, quand on veut » résume Gabriella Fonzo, directrice commerciale pour l’Europe et le Moyen-Orient, qui a fait le déplacement à Paris pour rencontrer les agences, avec la ferme intention de booster les ventes.
Mieux faire connaître l’offre aux agences
Gabriella Fonzo ne dévoile aucun chiffre, mais seulement quelques dizaines d'agences revendent pour l’heure Oceania Cruises.
Et beaucoup ne connaissent pas encore le produit qui, avec son offre culinaire premium, a tout pour séduire la clientèle française.
« Je vends des croisières mais je n’ai encore jamais réalisé de dossier avec Oceania, par méconnaissance de l’offre. Je suis séduite par les itinéraires, la gastronomie. Je vais désormais mettre la compagnie en avant » témoigne Ghislaine Homond, directrice de Flash Voyages à Maison Alfort.
Le marché français est d’autant plus important qu’Oceania Cruises a engagé un plan de développement massif, avec quatre nouveaux navires qui seront livrés d’ici 2035, et qu’il va falloir remplir.
Le premier (Oceania Sonata) pourra embarquer 1 390 passagers et sera baptisé en août 2027. A bord, 30% des hébergements seront des suites, témoignant d’une montée en gamme de la compagnie. Oceania Cruises promet également de nouvelles expériences culinaires.
