Voyages d'exception et Oceania Cruises renouvellent leur partenariat

Les programmes des deux croisières annoncées pour 2024 sont pour le moins séduisants.



C'est sur un bateau de petite taille mais de grand confort, l' Oceania Nautica, que se déroulera, du 7 au 22 mai 2024, la première croisière proposée par Voyages d'exception en partenariat avec Oceania Cruises. Objectif : découvrir l’extrémité méridionale du continent africain, de l’océan Atlantique à l’océan Indien.



Première étape : Le Cap, jadis point stratégique de la route des épices, où les futurs croisiéristes seront logés au Radisson Waterfront 5*. Ce n'est que le troisième jour, après avoir exploré cette ville emblématique, qu'ils embarqueront sur l'Oceania Nautica. Le périple les emmènera alors à Port Elizabeth, au passé riche colonial puis dans la très moderne Durban. Suivra une escapade de deux jours en Namibie.



Ces découvertes seront éclairées par les conférences -sur la faune sauvage et sur les lieux visités - de Alexandre Faure, un Auvergnat devenu guide naturaliste en Namibie.



A ce programme commun s'ajoutent, en option, des excursions sur mesure et aussi, toujours en option, une extension au parc Kruger pour un safari à partir d'un lodge luxueux.



Tout autre sera l'ambiance de la seconde croisière Oceania Cruises/ Voyages d'exception, prévue en Islande du 7 au 17 juillet 2024. La découverte de cette terre de feu et de glace se fera, au départ de Reykjavík, à bord du MS Sirena, le vaisseau amiral de la flotte d’Oceania Cruise. Toutefois, après avoir exploré l'est de l'Islande, le bateau fera escale deux jours à Torshavn, la capitale des îles Féroé, ce qui permettra de faire connaissance avec cet archipel encore sauvage aux paysages majestueux. Puis le navire reviendra vers Reykjavík, après une dernière escale sur le chemin du retour, à Heimaey, plus grande et seule île habitée de l’archipel des Vestimann.



Sur ce deuxième itinéraire, des excursions seront également proposées. Ainsi que, pour approfondir les découvertes, des conférences de Sylvain Mahuzier, Guide naturaliste et de Christian Genillard, guide et chef d'expédition.