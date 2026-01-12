Villages Clubs du Soleil : un Noël solide en montagne

Sur la période du 20 décembre 2025 au 3 janvier 2026, Villages Clubs du Soleil affiche un chiffre d’affaires supérieur à 8,5 millions d’euros dans ses établissements de montagne. Le taux d’occupation moyen atteint 86,7 %, avec un total de 9 424 clients accueillis sur l’ensemble du parc concerné.
Certains sites se distinguent particulièrement en termes de performance commerciale. Les Menuires enregistrent un taux d’occupation de 99,5 %, tandis que Montgenèvre affiche une occupation complète sur la période.
La station des 2 Alpes complète ce trio de tête avec un taux de 98,9 %.
En dehors de la montagne, le Village Club du Soleil de Marseille présente également des résultats élevés pour les vacances de Noël, avec un taux d’occupation de 97,5 %. L’établissement a accueilli 437 clients sur la même période.
Villages Clubs du Soleil : des perspectives de fréquentation favorables pour février
La tendance se confirme pour les vacances de février, avec des indicateurs orientés à la hausse dans les établissements de montagne de l’opérateur. Villages Clubs du Soleil anticipe un chiffre d’affaires supérieur à 17 millions d’euros pour cette période, avec une prévision de 15 900 clients attendus.
Les premières projections placent à nouveau certains sites en tête en matière de chiffre d’affaires. Les Menuires affichent un taux d’occupation prévisionnel de 86 %, Arc 1800 atteint 95,7 %, tandis que Montgenèvre se situe à 78,7 %. Ces niveaux traduisent des perspectives solides pour la haute saison hivernale, dans un contexte de demande soutenue sur les destinations de montagne.
A lire aussi : La montagne française, moteur touristique et solidaire de l’hiver 2025
