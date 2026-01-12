TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Villages Clubs du Soleil : un Noël solide en montagne

Taux d’occupation élevés et bonnes perspectives pour février


Les vacances de Noël 2025-2026 se soldent par un bilan positif pour Villages Clubs du Soleil, porté par une forte fréquentation en montagne et des taux d’occupation élevés. Les perspectives pour les vacances de février confirment cette dynamique.


Rédigé par le Lundi 12 Janvier 2026

Les vacances de Noël 2025-2026 se soldent par un bilan positif ©DepositPhotos/janoka82
Les vacances de Noël 2025-2026 se soldent par un bilan positif ©DepositPhotos/janoka82
Sur la période du 20 décembre 2025 au 3 janvier 2026, Villages Clubs du Soleil affiche un chiffre d’affaires supérieur à 8,5 millions d’euros dans ses établissements de montagne. Le taux d’occupation moyen atteint 86,7 %, avec un total de 9 424 clients accueillis sur l’ensemble du parc concerné.

Certains sites se distinguent particulièrement en termes de performance commerciale. Les Menuires enregistrent un taux d’occupation de 99,5 %, tandis que Montgenèvre affiche une occupation complète sur la période.

La station des 2 Alpes complète ce trio de tête avec un taux de 98,9 %.

En dehors de la montagne, le Village Club du Soleil de Marseille présente également des résultats élevés pour les vacances de Noël, avec un taux d’occupation de 97,5 %. L’établissement a accueilli 437 clients sur la même période.

Villages Clubs du Soleil : des perspectives de fréquentation favorables pour février

La tendance se confirme pour les vacances de février, avec des indicateurs orientés à la hausse dans les établissements de montagne de l’opérateur. Villages Clubs du Soleil anticipe un chiffre d’affaires supérieur à 17 millions d’euros pour cette période, avec une prévision de 15 900 clients attendus.

Les premières projections placent à nouveau certains sites en tête en matière de chiffre d’affaires. Les Menuires affichent un taux d’occupation prévisionnel de 86 %, Arc 1800 atteint 95,7 %, tandis que Montgenèvre se situe à 78,7 %. Ces niveaux traduisent des perspectives solides pour la haute saison hivernale, dans un contexte de demande soutenue sur les destinations de montagne.

A lire aussi : La montagne française, moteur touristique et solidaire de l’hiver 2025

