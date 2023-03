Les Deux Alpes préparent déjà la fin de saison avec sa « Patrolette »

Les participants se lancent dans trois épreuves chronométrées en duo et en rapport avec le métier de pisteur : l’envolée de l’Oisans (une montée en ski de randonnée de 350Md+ avec du matériel sur le dos), un chrono pour trouver 2 victimes d’avalanche ou plutôt 2 détecteurs de victime d’avalanche/DVA (en moins de 5 min) et un boarder-cross traineau sur le boarder-cross de la Toura (conduite d’un traineau de pisteur, pas simple !).



De beaux challenges à relever et à partager dans une ambiance propre aux pisteurs de Sata 2 Alpes.



Dans un second temps, toujours sur le secteur de la Toura, à 2600m, les participants et les spectateurs profitent d’une journée instructive et ludique avec des activités ouvertes à tous : atelier de nivologie (tous les secrets de la neige !), maîtres-chiens (démonstration de recherche cynophile), village d’exposants, des marques partenaires, waterslide (espace de glisse sur l'eau), buvette et restaurant sur place.



Rencontres, rigolades et challenges sur ce rendez-vous hors du commun !