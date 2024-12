Une journée en Roz

Partez à la découverte des richesses de Perros-Guirec à travers les chaos de granit rose et l’archipel des Sept-Îles.



Votre programme :

● Découvrez la réserve ornithologique des 7 Îles, la Côte de Granit Rose et ses paysages insolites lors d’une excursion en mer avec ou sans escale (de mars à septembre selon programmation) *

● Dégustez un délicieux déjeuner dans une ambiance conviviale

● Profitez d’une balade guidée sur le sentier des Douaniers au pied des chaos de Ploumanac’h



*Excursion programmée le matin ou l’après-midi selon les disponibilités et la programmation de la compagnie.