Appli mobile TourMaG



Côtes d’Armor Destination Votre facilitateur tourisme d’affaires, séjours groupes et expériences sur-mesure en Côtes d’Armor

Envoyer à un ami Partager cet article

Vous êtes à la recherche d’un séjour clé en main pour un voyage en groupe, une idée originale d’expérience à vivre pour vous évader avec votre tribu, entre amis, ou d’un séminaire avec activité de Team Building à deux pas de la mer, choisissez les Côtes d’Armor.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Mercredi 4 Janvier 2023

Dénomination :

Côtes d’Armor Destination



Date de création :

07/11/2008



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM022100019



Territoire authentique situé entre Rennes et Brest, à seulement 2h15 de Paris, les Côtes d’Armor sont un véritable condensé de Bretagne où la mer apporte paysages grandioses et pépites gastronomiques. Rythmé par une culture bretonne bien vivante, les légendes celtiques et le granit habitent les terres intérieures et offrent des expériences uniques et authentiques.



La diversité de son patrimoine naturel : au-delà de ses trésors littoraux, à l’image des rochers de la Côte de Granit Rose, des plages de sable fin du Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel, et des plus hautes falaises de Bretagne à Plouha, les amateurs de nature apprécient aussi les Côtes d’Armor pour ses terres intérieures qui offrent de grands espaces, tels que le plus grand lac de Bretagne à Guerlédan et l’originalité de la Vallée des Saints, véritable « Île de Pâques » bretonne.



Patrimoine, 1 Ville d’Art et d’Histoire, 1 Plus Beau Village de France, 9 Petites Cités de Caractère : témoins du riche passé des Côtes d’Armor, de nombreuses villes sont de véritables musées grandeur nature. Pour n’en citer que quelques-unes, la Cité Médiévale de Dinan, connue pour son château, ses remparts et ses maisons à colombages, séduit quiconque franchit les portes de la vieille ville ; quant à Pontrieux, surnommée la « Petite Venise bretonne », elle invite au voyage à bord d’une barque pour en découvrir les nombreux lavoirs qui bordent les rives du fleuve qui la traverse.



Artisans d’art et savoir-faire : souffleurs de verre, distilleurs de renom, brasseurs, biscuiteries, en plus de leur savoir-faire pointu, ces artisans ont à cœur de transmettre et de partager leurs connaissances auprès des visiteurs et curieux. Côté gastronomie, la Coquille Saint-Jacques, reine de la Baie de Saint-Brieuc, s’invite à la table des grands chefs et fait l’objet d’une fête annuelle, la fameuse Fête de la Coquille.



Activités nature et nautiques : deux grands itinéraires cyclables, La Vélomaritime qui longe le littoral costarmoricain et La Vélodyssée qui traverse l’intérieur des terres, séduisent les amateurs de vélo. Le nautisme n’est pas en reste avec des expériences hors norme, comme le Coasteering, mélange d’escalade et de sauts dans l’eau depuis les falaises, et l’ice swimming, nage hivernale en mer.



Côtes d’Armor Destination : nos services affaires, groupes et expériences entièrement gratuits



● Une équipe pour faciliter l’organisation de vos séminaires

Grâce à notre connaissance fine de la destination Côtes d'Armor et de ses professionnels du MICE, nous sélectionnons pour vous, sur la base de votre cahier des charges et des objectifs de votre évènement, les lieux, hôtels séminaires, prestataires de l'évènementiel, activité Team Building... et facilitons votre mise en relation.

Côtes d'Armor Séminaires et Team Building fédère plus d’une cinquantaine de prestataires des Côtes d’Armor (hôtels séminaires, agences réceptives, centres de congrès, restaurants, traiteurs, équipements de loisirs…).

Ils ont été retenus pour leur professionnalisme, leur expérience dans l’organisation et l’accueil d’évènements d’entreprises.



● Une équipe experte à votre service pour l’organisation de séjours groupes

Nous avons sélectionné pour vous les hébergements et les lieux de visite accueillant des groupes, et vous proposons des programmes à la journée et en séjour pour les groupes entre 20 et 50 personnes sur les lieux incontournables du département.



● Une équipe à votre écoute pour des séjours sur-mesure en tribu ou entre amis

Nous avons repéré pour vous des expériences inédites à la demi-journée, journée ou en séjour, en petits groupes (6 à 15 personnes) pour une découverte privative des pépites du département.



Gagnez du temps, nous connaissons les Côtes d’Armor comme notre poche !



Notre rôle : répondre à vos attentes et vous mettre en relation, nous n'intervenons pas dans les échanges commerciaux et contractuels entre vous et nos partenaires.



Un service gratuit, aucun supplément tarifaire qui vient "rogner" votre budget.



Un service pour développer le tourisme en Côtes d’Armor, notre rôle est de faciliter la mise en relation, pour, d'un côté, vous aider à trouver la meilleure solution à votre projet d’évènement, de séjours et, de l'autre côté, aider nos partenaires à développer leurs activités et continuer d’innover.



Des professionnels répondant à un cahier des charges spécifique, garantissant des prestations de qualité.



En famille

Groupes

Incentive

Adaptabilité

Hébergement

Mice

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Navigation

Randonnée

Vélo

Yoga





Vivre une expérience : Croquer Dinan lors d’une visite gourmande



Son château, ses remparts, ses maisons à pans de bois… Dinan se savoure avec les yeux mais vous régale aussi les papilles avec cette visite guidée qui explore tout à la fois les charmes de la ville et les spécialités culinaires.

Une première dégustation gourmande chez un maître chocolatier.

Une deuxième pause gourmande, dans une épicerie fine, avec une dégustation de 6 pièces salées* par personne et un verre au choix (cidre brut bio ou jus de pomme bio).

*Les produits dégustés peuvent varier selon la saison



Informations pratiques :

Toute l’année sur demande

Durée : 2h30

5 à 12 personnes

Forfait guidage mini-groupes (1h30/2h00 - semaine) à 132 € + 20 €/personne pour la partie dégustation



→ En savoir plus Son château, ses remparts, ses maisons à pans de bois… Dinan se savoure avec les yeux mais vous régale aussi les papilles avec cette visite guidée qui explore tout à la fois les charmes de la ville et les spécialités culinaires.Une première dégustation gourmande chez un maître chocolatier.Une deuxième pause gourmande, dans une épicerie fine, avec une dégustation de 6 pièces salées* par personne et un verre au choix (cidre brut bio ou jus de pomme bio).*Les produits dégustés peuvent varier selon la saisonToute l’année sur demandeDurée : 2h305 à 12 personnesForfait guidage mini-groupes (1h30/2h00 - semaine) à 132 € + 20 €/personne pour la partie dégustation

Tourisme de groupes : Évasion haute en couleur sur la Côte de Granit Rose



Ingrédients pour un séjour réussi en Côtes d’Armor : écoutez, ouvrez les yeux, découvrez de superbes paysages, prenez un grand bol d'air iodé et libérez-vous l'esprit. Bref, laissez-vous guider... en découvrant les Côtes d’Armor.

Avec des guides passionnés, partez à la découverte de villes historiques comme Lannion et Tréguier, petite Cité de Caractère. Visitez la fabrication du whisky Armorik, la plus ancienne distillerie de France. Embarquez à bord d’une vedette afin de découvrir l’une des plus grandes réserves d’oiseaux marins de France.

Voyagez à travers le temps et les technologies, rencontrez des producteurs locaux.



Informations pratiques :

Avril à Octobre

Durée : 5 jours

15 à 35 personnes

À partir de 573 € sur la base de 30 personnes payantes



→ En savoir plus Ingrédients pour un séjour réussi en Côtes d’Armor : écoutez, ouvrez les yeux, découvrez de superbes paysages, prenez un grand bol d'air iodé et libérez-vous l'esprit. Bref, laissez-vous guider... en découvrant les Côtes d’Armor.Avec des guides passionnés, partez à la découverte de villes historiques comme Lannion et Tréguier, petite Cité de Caractère. Visitez la fabrication du whisky Armorik, la plus ancienne distillerie de France. Embarquez à bord d’une vedette afin de découvrir l’une des plus grandes réserves d’oiseaux marins de France.Voyagez à travers le temps et les technologies, rencontrez des producteurs locaux.Avril à OctobreDurée : 5 jours15 à 35 personnesÀ partir de 573 € sur la base de 30 personnes payantes

Votre Séminaire et Team Building en Côtes d’Armor



Pour votre évènement d’entreprise, comité de direction, assemblée générale… en Nature et Charme, Atypique,



→ En savoir plus Pour votre évènement d’entreprise, comité de direction, assemblée générale… en Bord de Mer Simplicité et Accessibilité , découvrez notre sélection de lieux, d’hébergements et d’activités de Team Building (chasse au trésor, murder party, rallye, quiz éco-logique, sortie en bateau, activités de pleine nature…)



Vos contacts :

Muriel MAUGÈRE

Chargée de promotion touristique MICE & Groupe

mmaugere@cad22.com

Tel : +33 (0)2 96 62 72 26



Adresse postale : 7 rue Saint-Benoît – 22000 SAINT-BRIEUC



Site web : www.cotesdarmor.com



Muriel MAUGÈREChargée de promotion touristique MICE & GroupeTel : +33 (0)2 96 62 72 267 rue Saint-Benoît – 22000 SAINT-BRIEUC

Lu 278 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Abicyclette Voyages Aître