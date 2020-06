Aître Art > Architecture > Voyages culturels > Voyages à votre mesure.

Aître est une agence réceptive qui depuis Rennes rayonne en Bretagne, en Normandie et dans les Pays de la Loire.

Vivre une œuvre d'art, c'est découvrir un ailleurs extraordinaire. Conjuguant plaisirs artistiques et bien être dans des sites remarquables, Aître conçoit des séjours à la mesure de vos clients. Nous leur proposons d’ouvrir des chefs d'oeuvre lors de séjours uniques.



Nous, artistes, architectes, historiens de l'art, proposons depuis bientôt dix ans des séjours exclusifs composés d’expériences inattendues et sensibles, à la journée ou en demi-journée, guidées par notre regard passionné. Nous assemblons des choix d’hôtellerie exigeants et de restauration gourmande, l'organisation de vos transports, nos créations originales et des temps de repos en suivant le rythme et les envies de vos clients.



Monuments, sculptures, architectures et peintures, mais aussi perspectives urbaines et espaces ruraux agitent nos regards et nos neurones. Ces formes, ces paysages et ces couleurs composent nos expériences et embarquent tout les publics, en couple, en famille, entre amis ou en petits groupes, le temps d’une journée, d’un week-end, ou d’une semaine dans un ailleurs insoupçonné...

« Créée par l'agence Aître... la visite ne se fait pas sans guide, indispensable pour découvrir des lieux inattendus où l'art vient parfois se nicher. » Philippe Viguié-Desplaces, Le Figaro, Sept. 2017.



Nous vous proposons d'être partenaires :

> Agents, vous nous parlez de vos clients, de leurs envies et de leurs sensibilités,

> Réceptif, nous vous répondons par un séjour unique à leur mesure.



Nos propositions sont exclusives, nos expériences sont uniques.

Nous vous proposons une approche globale, nous n'assemblons pas simplement des produits touristiques, nous les créons. Attentifs à la sensibilité de nos publics, nous leur proposons un séjour à partir de nos créations.

L’expérience que nous proposons, c'est par exemple de vivre un temps de regard d'une œuvre visible dans les plus grands musées du monde ou sur une plage que nous avons sélectionnée.



En couple

En famille

Groupes

Incentive

En solo

PMR

Adaptabilité

City-break

Conférences

Sur-mesure

Visite guidée

Archéologie

Art

Architecture

Culture et patrimoine

Découverte

Photographie

Spitituel





• L’Art et le Sacré – Du Mont St-Michel aux périphéries de Rennes.

Un week-end, entre art et architecture, pour vivre par vos sens ce que le mot chef d’œuvre veut dire. Un temps pour ouvrir le mystère à l’œuvre quand l’art devient visible. Pendant ce week-end, nous vous accompagnons en vous proposant notre manière de percevoir et de vivre le Mont St-Michel, un cloître du XIXème, un monastère du XXème et une église du XXIème siècle.

→ En savoir plus



• Architecture à la pointe !

Et si, le temps d'un week-end au bout du monde, vous découvriez l'architecture depuis sa révolution moderne, il y a déjà cent ans ?

Le Finistère dispose d'architectures modernes exemplaires. Nous vous proposons de conjuguer plaisirs artistiques et bien être dans des sites remarquables et même pourquoi pas depuis la plage ou sur une île ... là où vous ne l'attendiez pas !

→ En savoir plus



• Dans Rennes à l'œuvre.

Dans la ville le bâti, les matières et les couleurs agitent nos mémoires, nos neurones et nos regards: En forme, curieux et attentifs, Aître vous propose de (re)parcourir Rennes à la découverte d'enjeux artistiques et en face à face avec des œuvres.

Chaque partie de a ville est un trésor à découvrir et un agent de l’imaginaire de vos colloques ou de vos loisirs. Discrètes ou remarquables, souvent très originales, des œuvres d’art sont parfois installées dans des lieux surprenants … Aître vous les dévoile au cours de promenades ouverte à tous les curieux.

→ En savoir plus



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Étienne TABURET

voyages@aitre.eu

Mobile : +33 (0)6 63 40 75 02



Site web : www.aitre.eu



