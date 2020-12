BLB Tourisme (Bretagne) Votre D.M.C. France, réceptif spécialiste de la Bretagne

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

« LE » réceptif BtoB Breton, reconnu par la profession depuis plus de 25 ans pour ses multiples compétences ! Spécialiste du voyage en groupe, BLB Tourisme met à votre disposition son savoir-faire en création, animation et gestion de séjours, circuits et événements pour vos clientèles loisirs et affaires.

Besoin d’un professionnel à vos côtés ? Mettez le cap à l’ouest, BLB Tourisme fera le reste !



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 4 Décembre 2020

Dénomination :

BLB TOURISME



Date de création :

1995



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM05613002



BLB Tourisme c’est avant tout une équipe dynamique menée par Bénédicte Le Brun, capitaine de caractère.

Ancrée en Bretagne, l’agence partage avec son territoire des valeurs fondamentales de pugnacité, rigueur et audace, dans la convivialité et la bonne humeur !

De ses racines celtes vient la passion du voyage et de la découverte authentique ; du vaste océan, le goût du grand large ; du granit de ses menhirs, force et spiritualité ; et de ses forêts ancestrales l’attachement aux légendes et aux peuples qui les firent naître : un bel héritage, au service de partenaires professionnels.



Contactez nos services et offrez à vos clients l’assurance d’un voyage ou d’un événement 100% réussi :

✔ Département « conception à la carte » : pour vos offres groupes, MICE, mini-groupes, et tribus (BLB Tourisme développe aussi à la demande des offres spécifiques dédiées aux clientèles individuelles).

✔ Service guides-accompagnateurs, guides conférenciers, et guides interprètes : une véritable valeur ajoutée

✔ « West Avel » : notre dernier-né, pour des aventures « cousues main » à bord de voiliers traditionnels

✔ Coffret cadeau « Îles Précieuses » coffret-cadeau : une offre exclusive de séjours sur les îles de notre littoral









Pour vos groupes constitués ou programmations GIR, gagnez du temps en nous confiant la réalisation de vos voyages en Bretagne: BLB Tourisme sera votre unique interlocuteur.



Conseil, disponibilité & réactivité : une équipe dynamique, passionnée et expérimentée à votre écoute pour co-construire votre projet voyage.



Créativité, expertise & sur mesure : la connaissance pointue du territoire : Des programmes originaux et équilibrés mêlant harmonieusement sites « incontournables » et lieux d’exception, avec rencontres inattendues et expériences inédites. Des offres personnalisées qui valorisent les projets voyage de votre clientèle.



Qualité : grande capacité d’adaptation : nos créatrices de voyages sont constamment en recherche de « ces détails qui font la différence et la réussite du séjour » : prestataires rigoureusement sélectionnés, guides professionnels « maison », connaissance et respect de la réglementation, carnet de voyage complet, contact d’urgence 24h/24h, 7j/7 pendant le déroulement...



L’engagement BLB Tourisme : partager des valeurs essentielles : voyager éco-responsable, privilégier les échanges et l’humain pour des expériences uniques, soutenir le patrimoine local…



Un professionnel impliqué :

- au niveau national : membre du bureau EDV Centre Ouest, membre CEDIV depuis sa création et Conseil National du Voyage en France

- et au cœur de son territoire : membre du CA du CRT Bretagne, du bureau de l’ADT Morbihan, Présidence de Morbihan Affaires, membre des réseaux Produit en Bretagne, Green Morbihan



En famille

Groupes

Incentive

PMR

Accueil

Adaptabilité

Circuit

City-break

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Archéologie

Architecture

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Navigation

Randonnée

Spirituel





« Echappée Malouine » Séjour Découverte Tribu/groupe

Saint-Malo, la célèbre cité corsaire reste incontournable ! De Cancale au Cap Fréhel, donnez à vos clients la possibilité de (re)découvrir en compagnie d’un guide professionnel, les plus beaux sites de la Côte d’Emeraude.

Formule 4 Jours/ 3 nuits – hôtel 3*** pension complète avec boissons, du déjeuner au déjeuner : à partir de 420 €/pers base 35 pers – hors transport



→ En savoir plus Saint-Malo, la célèbre cité corsaire reste incontournable ! De Cancale au Cap Fréhel, donnez à vos clients la possibilité de (re)découvrir en compagnie d’un guide professionnel, les plus beaux sites de la Côte d’Emeraude.Formule 4 Jours/ 3 nuits – hôtel 3*** pension complète avec boissons, du déjeuner au déjeuner : à partir de 420 €/pers base 35 pers – hors transport

Séjour Culturel Thématique : Tribu / groupe/ CONCEPTION SUR MESURE

Vous manquez de temps pour concevoir de nouvelles offres inédites ?

Un client vous sollicite pour un programme très pointu sur une thématique que vous maitrisez mal ?

BLB tourisme a fait de la conception d’offres atypiques une spécialité : idéal pour des voyages lecteurs (magazines, revues spécialisées, chaines de télévisions), clubs services, clubs entreprises, grandes écoles, universités, associations culturelles...Nous créons des voyages uniques, rythmés de rencontres exclusives et de conférences dédiées sur des thématiques ciblées : archéologie, patrimoine industriel, parcs et jardins, spiritualité ...



→ En savoir plus Vous manquez de temps pour concevoir de nouvelles offres inédites ?Un client vous sollicite pour un programme très pointu sur une thématique que vous maitrisez mal ?BLB tourisme a fait de la conception d’offres atypiques une spécialité : idéal pour des voyages lecteurs (magazines, revues spécialisées, chaines de télévisions), clubs services, clubs entreprises, grandes écoles, universités, associations culturelles...Nous créons des voyages uniques, rythmés de rencontres exclusives et de conférences dédiées sur des thématiques ciblées : archéologie, patrimoine industriel, parcs et jardins, spiritualité ...

Séminaire iodé en Morbihan

Besoin de rassembler vos collaborateurs autour d’une aventure d’un jour et d’un projet commun ? Nous proposons une journée de navigation en voilier traditionnel spécialement affrété pour votre groupe : Embarquez avec West Avel, profitez du grand large en participant aux manœuvres : des moments vrais, de partage et d’émotion….



→ En savoir plus Besoin de rassembler vos collaborateurs autour d’une aventure d’un jour et d’un projet commun ? Nous proposons une journée de navigation en voilier traditionnel spécialement affrété pour votre groupe : Embarquez avec West Avel, profitez du grand large en participant aux manœuvres : des moments vrais, de partage et d’émotion….

Offre individuelle coffret cadeau : « Iles précieuses » by BLB Tourisme : 269€ le coffret pour 2

Parce que les îles font toujours rêver, proposez nos «Iles Précieuses» à votre clientèle : un concept « maison » de coffret cadeau pour 2 personnes à destination de 18 iles de Bretagne et de la Côte Atlantique : plus de 30 idées de week-ends. Noirmoutier, Belle Ile en Mer, Ouessant, Les Glénan… Parfait également en cadeau entreprise ou CE



→ En savoir plus (nous contacter pour commission) Parce que les îles font toujours rêver, proposez nos «Iles Précieuses» à votre clientèle : un concept « maison » de coffret cadeau pour 2 personnes à destination de 18 iles de Bretagne et de la Côte Atlantique : plus de 30 idées de week-ends. Noirmoutier, Belle Ile en Mer, Ouessant, Les Glénan… Parfait également en cadeau entreprise ou CE



Horaires : 9h00-13h00 / 14h00-18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Bénédicte LEBRUN

D.G.

blb.tourisme@wanadoo.fr



Gaëlle, Soizic, Aurélie et Nathalie

Forfaitistes groupes

groupe1@blb-tourisme.com

Tel : +33 (0)2 97 56 60 86



Karine

Responsable service guide-accompagnateur

karine@blb-tourisme.com

info@trouver-un-guide.com

Tel : +33 (0)2 97 56 60 86



Chloe

Chargée de développement West Avel

contact@west-avel.fr

Agent de réservation Iles Précieuses

info@blb-tourisme.com

Tel : +33 (0)2 97 56 23 50



Sites web :

www.blb-tourisme.bzh

www.une-ile.com

west-avel.fr



9h00-13h00 / 14h00-18h00Du lundi au vendrediFrançais - AnglaisBénédicte LEBRUND.G.Gaëlle, Soizic, Aurélie et NathalieForfaitistes groupesTel : +33 (0)2 97 56 60 86KarineResponsable service guide-accompagnateurTel : +33 (0)2 97 56 60 86ChloeChargée de développement West AvelAgent de réservation Iles PrécieusesTel : +33 (0)2 97 56 23 50

Lu 208 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Abicyclette Voyages Aître