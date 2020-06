Abicyclette Voyages Vacances et week-ends à vélo

ABICYCLETTE VOYAGES est une agence de voyages réceptive.

Installée depuis 2010 à Rennes, ABICYCLETTE VOYAGES est une agence de voyages et de locations de vélos. ABICYCLETTE VOYAGES est un acteur majeur du voyage à vélo en France et la référence touristique bretonne dans ce secteur d’activité. Avec une équipe d’une dizaine de collaborateurs, un réseau de professionnels en région et des centaines d’itinéraires en France et en Europe, nous accompagnons tous vos projets de séjour et ceux de vos clients.

Dénomination :

SARL ABICYCLETTE



Date de création :

01/04/2008



Garantie :

Groupama



Immatriculation :

IM035100006



L’agence Abicyclette Voyages, spécialisée dans les vacances à vélo, vous propose la découverte des plus belles régions de France. Notre savoir-faire repose prioritairement sur 3 domaines de compétences :



1. La conception de circuits originaux sur routes et chemins,

2. La mise à disposition de matériel de randonnée à vélo, technique et technologique haut de gamme

3. Un service réceptif complet avec l’accueil personnalisé en début de séjour et l’assistance 7/7



Nous organisons des voyages itinérants, des week-ends avec votre tribu (amis et/ou famille), des circuits à thème, œnologiques, culturels…



AUTHENTICITÉ

Le chemin que nous vous conseillons vous guide vers des rencontres typiques ou atypiques, toujours singulières.



ORIGINALITÉ

Des itinéraires faits maison, hors des sentiers battus, à la rencontre de la nature, des hommes et de leur territoire.



PERSONNALISÉ

Votre séjour est personnalisé, notre métier est de concevoir le voyage qui vous correspond dans ses moindres détails.



PASSIONNÉE

Travaillez et voyagez avec une équipe passionnée de voyages avec ou sans vélo. Une équipe qui a soif de rencontres et d’authenticité.



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit

City-break

Nature

Sur-mesure

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Sport

Vélo



Le Tour du Golfe du Morbihan à vélo – 8 jours 7 nuits. A partir de 825 euros par personne pour 2 participants et plus.

→ En savoir plus



• Le Canal d’Ille et Rance – De Rennes à Saint-Malo à vélo – 4 jours 3 nuits. A partir de 380 euros par personne pour 2 participants et plus.

→ En savoir plus



• Belle-Île en Mer à vélo – 3 jours et 2 nuits. A partir de 225 euros par personne pour 2 participants et plus.

Horaires : 9H30-12h30 – 14h-17H

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Nos conseillers en voyage :

bonjour@abicyclette.net

Tel : +33 (0)2 30 96 49 54



Site web : www.abicyclette-voyages.com



