Avec le Pegasus, GNV se dote d'un 29e navire

La compagnie renforce sa capacité opérationnelle en Méditerranée dès avril prochain


GNV poursuit l'expansion de son réseau avec l'intégration du GNV Pegasus, portant sa flotte à un total de 29 unités. Ce navire mixte, capable d'accueillir 2 700 passagers, entrera en service en avril 2026 après une phase de réaménagement aux standards de la compagnie pour répondre à la demande croissante sur les routes méditerranéennes.


Rédigé par le Jeudi 26 Février 2026 à 15:12

La flotte de GNV se renforcera encore dès le printemps 2026 - DepositPhotos.com, stetsik
La flotte de GNV se renforcera encore dès le printemps 2026 - DepositPhotos.com, stetsik
Hurtigruten
GNV annonce l'arrivée du GNV Pegasus au sein de sa flotte, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance et de renforcement en Méditerranée.

Ce navire, construit en 2001 et précédemment exploité par le groupe Moby, est le jumeau du GNV Altair mis en service en janvier dernier.

Avec une longueur de 214 mètres et une vitesse maximale de 23,5 nœuds, cette unité supplémentaire permet à l'armateur italien d'augmenter sa capacité opérationnelle pour la saison printanière.

Avant son exploitation commerciale prévue pour le mois d'avril, le bâtiment fera l'objet de travaux de modernisation.

Capacités de transport et services à bord

Le navire est conçu pour le transport mixte de passagers et de marchandises avec une capacité de chargement de 915 mètres linéaires dédiée au fret.

Le GNV Pegasus dispose de 319 cabines et peut embarquer jusqu'à 2 700 voyageurs sur des trajets de moyenne et longue distance.

L'offre de services à bord comprend des espaces de restauration en self-service, des bars, un cinéma, ainsi qu'une salle de bal et une salle de jeux vidéo.

Des zones spécifiques sont également réservées aux familles et aux enfants.

A lire aussi : GNV renforce sa flotte avec l'arrivée du GNV Altair

