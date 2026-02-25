Avec le Pegasus, GNV se dote d'un 29e navire

GNV annonce l'arrivée du GNV Pegasus au sein de sa flotte, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance et de renforcement en Méditerranée.
Ce navire, construit en 2001 et précédemment exploité par le groupe Moby, est le jumeau du GNV Altair mis en service en janvier dernier.
Avec une longueur de 214 mètres et une vitesse maximale de 23,5 nœuds, cette unité supplémentaire permet à l'armateur italien d'augmenter sa capacité opérationnelle pour la saison printanière.
Avant son exploitation commerciale prévue pour le mois d'avril, le bâtiment fera l'objet de travaux de modernisation.
Capacités de transport et services à bord
Le navire est conçu pour le transport mixte de passagers et de marchandises avec une capacité de chargement de 915 mètres linéaires dédiée au fret.
Le GNV Pegasus dispose de 319 cabines et peut embarquer jusqu'à 2 700 voyageurs sur des trajets de moyenne et longue distance.
L'offre de services à bord comprend des espaces de restauration en self-service, des bars, un cinéma, ainsi qu'une salle de bal et une salle de jeux vidéo.
Des zones spécifiques sont également réservées aux familles et aux enfants.
A lire aussi : GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair
