GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

Jasmin Voyages a été élu "Best Up and Coming French Travel Agency" devant quelque 150 professionnels européens - Photo : GNV
La 6e édition des GNV Awards s’est tenue à bord de l’Excelsior, dimanche 28 septembre 2025, au port de Valence.
Jasmin Voyages a été élu "Best Up and Coming French Travel Agency" devant quelque 150 professionnels européens.
Pour GNV, filiale du groupe MSC, l’événement s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable pour consolider ses liens commerciaux.
En amont de la cérémonie, lors de l’IFTM à Paris, Tania Muller Carpentier, directrice générale de GNV France, avait rappelé que 2 000 agences françaises sont aujourd’hui codifiées pour distribuer l’offre de la compagnie.
Elle avait également insisté sur la volonté de GNV de "remettre les passagers au centre", en faisant vivre un esprit croisière à bord de ses navires.
Une saison estivale 2025 en forte croissance pour GNV
Cabines - dont des suites - bars, restaurants et animations traduisent ce positionnement de "cruise ferry", qui combine transport et expérience de voyage.
GNV revendique par ailleurs un taux de ponctualité de 98%, un atout clé dans son développement.
Entre juin et septembre 2025, 1,7 million de passagers ont voyagé avec la compagnie, soit une progression de 9% par rapport à l’été précédent. La Sardaigne et la Sicile confirment leur rôle moteur, avec des croissances respectives de 6% et 10%, tandis que le Maroc (+6%) et la Tunisie (+8%) poursuivent leur dynamique.
Avec une flotte de 26 navires, la compagnie opère sur 33 lignes dans 8 pays, à destination et en provenance de l’Italie (Sardaigne, Sicile), de l’Espagne (Iles Baléares), de la France, de l’Albanie, du Maroc, de la Tunisie, d’Algérie et de Malte.
Le Virgo, symbole d’un nouveau cap
Cet événement des GNV Awards a également été l'occasion d'annoncer que le 13 octobre 2025 marquera la date d'ouverture des ventes pour la prochaine saison estivale.
La compagnie a aussi évoqué l’arrivée prochaine du GNV Virgo, son premier navire alimenté au GNL. Construit en Chine et livré avec un mois d’avance, il sera baptisé le 11 décembre à Palerme avant de rejoindre la ligne Gênes–Palerme.
"L’arrivée imminente du GNV Virgo marque une étape concrète vers une réduction des émissions et une plus grande efficacité : durabilité et compétitivité doivent aller de pair", a souligné Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer de GNV.
La compagnie a aussi évoqué l’arrivée prochaine du GNV Virgo, son premier navire alimenté au GNL. Construit en Chine et livré avec un mois d’avance, il sera baptisé le 11 décembre à Palerme avant de rejoindre la ligne Gênes–Palerme.
"L’arrivée imminente du GNV Virgo marque une étape concrète vers une réduction des émissions et une plus grande efficacité : durabilité et compétitivité doivent aller de pair", a souligné Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer de GNV.
