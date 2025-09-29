GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

Cabines - dont des suites - bars, restaurants et animations traduisent ce positionnement de "cruise ferry" , qui combine transport et expérience de voyage.



GNV revendique par ailleurs un taux de ponctualité de 98%, un atout clé dans son développement.



Entre juin et septembre 2025, 1,7 million de passagers ont voyagé avec la compagnie, soit une progression de 9% par rapport à l’été précédent. La Sardaigne et la Sicile confirment leur rôle moteur, avec des croissances respectives de 6% et 10%, tandis que le Maroc (+6%) et la Tunisie (+8%) poursuivent leur dynamique.



Avec une flotte de 26 navires, la compagnie opère sur 33 lignes dans 8 pays, à destination et en provenance de l’Italie (Sardaigne, Sicile), de l’Espagne (Iles Baléares), de la France, de l’Albanie, du Maroc, de la Tunisie, d’Algérie et de Malte.