TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

GNV a récompensé de ses awards les agents de voyages


À Valence, la compagnie de ferries GNV a célébré ses partenaires à l’occasion de la 6e édition des GNV Awards. Parmi les 18 agences récompensées, la française Jasmin Voyages a reçu le prix de "Best Up and Coming French Travel Agency".


Rédigé par le Mardi 30 Septembre 2025

Jasmin Voyages a été élu "Best Up and Coming French Travel Agency" devant quelque 150 professionnels européens - Photo : GNV
Jasmin Voyages a été élu "Best Up and Coming French Travel Agency" devant quelque 150 professionnels européens - Photo : GNV
Aer Lingus
La 6e édition des GNV Awards s’est tenue à bord de l’Excelsior, dimanche 28 septembre 2025, au port de Valence.

Jasmin Voyages a été élu "Best Up and Coming French Travel Agency" devant quelque 150 professionnels européens.

Pour GNV, filiale du groupe MSC, l’événement s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable pour consolider ses liens commerciaux.

En amont de la cérémonie, lors de l’IFTM à Paris, Tania Muller Carpentier, directrice générale de GNV France, avait rappelé que 2 000 agences françaises sont aujourd’hui codifiées pour distribuer l’offre de la compagnie.

Elle avait également insisté sur la volonté de GNV de "remettre les passagers au centre", en faisant vivre un esprit croisière à bord de ses navires.

Une saison estivale 2025 en forte croissance pour GNV

Autres articles
Cabines - dont des suites - bars, restaurants et animations traduisent ce positionnement de "cruise ferry", qui combine transport et expérience de voyage.

GNV revendique par ailleurs un taux de ponctualité de 98%, un atout clé dans son développement.

Entre juin et septembre 2025, 1,7 million de passagers ont voyagé avec la compagnie, soit une progression de 9% par rapport à l’été précédent. La Sardaigne et la Sicile confirment leur rôle moteur, avec des croissances respectives de 6% et 10%, tandis que le Maroc (+6%) et la Tunisie (+8%) poursuivent leur dynamique.

Avec une flotte de 26 navires, la compagnie opère sur 33 lignes dans 8 pays, à destination et en provenance de l’Italie (Sardaigne, Sicile), de l’Espagne (Iles Baléares), de la France, de l’Albanie, du Maroc, de la Tunisie, d’Algérie et de Malte.

Le Virgo, symbole d’un nouveau cap

Cet événement des GNV Awards a également été l'occasion d'annoncer que le 13 octobre 2025 marquera la date d'ouverture des ventes pour la prochaine saison estivale.

La compagnie a aussi évoqué l’arrivée prochaine du GNV Virgo, son premier navire alimenté au GNL. Construit en Chine et livré avec un mois d’avance, il sera baptisé le 11 décembre à Palerme avant de rejoindre la ligne Gênes–Palerme.

"L’arrivée imminente du GNV Virgo marque une étape concrète vers une réduction des émissions et une plus grande efficacité : durabilité et compétitivité doivent aller de pair", a souligné Matteo Della Valle, Chief Commercial Officer de GNV.

Lire aussi : GNV commande 4 nouveaux navires !


Lu 218 fois

Tags : croisieres, ferries, gnv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news CruiseMaG

Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !

Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !
Costa Croisières donne le ton pour la saison 2026 avec trois temps forts à destination des...
Dernière heure

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

Carton plein pour l'IFTM TourMaG Party !

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

BEAU VOYAGE - Conseiller.ère Voyages sur-mesure expérimenté.e - CDI - (Montpellier (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PROMOSEJOURS - Agent de réservation H/F - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Chartres (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?

Activités touristiques, un nouveau levier de croissance pour les agences ?
Partez en France

Partez en France

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris

Une croisière Halloween au fil de l’eau avec Vedettes de Paris
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?

Alerte rouge aux pluies en Espagne : quel impact pour les voyageurs ?
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026

Delta Air Lines ouvre une liaison directe entre New York et Porto en mai 2026
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

L'EuroAirport modernise son site Internet

L'EuroAirport modernise son site Internet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite
HotelMaG

Hébergement

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome

nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France

GNV Awards : l'agence Jasmin Voyages distinguée pour la France
TravelJobs

Emploi & Formation

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés

Tout savoir sur le nouveau droit au report des congés payés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias