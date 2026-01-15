TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
GNV renforce sa flotte avec l’arrivée du GNV Altair

Un navire affecté au marché algérien depuis Sète


La compagnie de ferries italienne GNV annonce l’entrée en flotte du GNV Altair, portant à 27 unités le nombre total de navires opérés. Le ferry sera mis en service à partir du 21 février 2026 et affecté au marché algérien, avec des liaisons régulières entre Sète, Béjaïa et Alger.


Rédigé par le Vendredi 16 Janvier 2026

Le navire assurera deux rotations hebdomadaires depuis Sète vers l'Algérie, une vers Béjaïa et une vers Alger @GNV
Le navire assurera deux rotations hebdomadaires depuis Sète vers l'Algérie, une vers Béjaïa et une vers Alger @GNV
Construit en 2002 et précédemment exploité par le groupe Moby, le GNV Altair, qui rejoint la flotte de GNV (groupe MSC) affiche des capacités élevées, tant pour les passagers que pour le fret.

Long de 214 mètres pour 26 mètres de large, il peut transporter jusqu’à 2 700 passagers, dispose de 319 cabines et offre 915 mètres linéaires de capacité de chargement.

Sa vitesse maximale atteint 24 nœuds, un atout pour les traversées de moyenne et longue distance.

GNV : deux rotations hebdomadaires depuis Sète

Le navire assurera deux rotations hebdomadaires depuis Sète : une vers Béjaïa et une vers Alger.

« L’arrivée du GNV Altair marque une nouvelle étape dans la croissance de notre flotte », souligne Matteo della Valle, directeur commercial de GNV, mettant en avant la volonté du groupe d’accompagner l’évolution de la demande sur ses axes clés.

Avant son entrée en exploitation, le GNV Altair fera l’objet de travaux de réaménagement, destinés à aligner le navire sur les standards qualitatifs et opérationnels de la compagnie, « avec une attention particulière portée à l’expérience passagers et à l’efficacité globale ».

