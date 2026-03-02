Fraude mondiale aux billets d'avion : la WTAAA met en garde les agences de voyages

l’utilisation non autorisée des numéros d’accréditation IATA des agences pour obtenir un accès aux systèmes NDC des compagnies aériennes et émettre des billets frauduleux

En présentant un numéro d'accréditation IATA valide et une identité convaincante mais frauduleuse, ils ont parfois obtenu l'autorisation d'émettre des billets à l'insu de l'agence dont les identifiants ont été utilisés.



Une fois l'accès obtenu, des billets sont émis en masse à l'aide de cartes de crédit volées. L'agence légitime ne découvre généralement la fraude qu'à la réception des notifications de rétrofacturation, alors que le préjudice financier est déjà considérable. Dans un cas confirmé, l'émission frauduleuse de billets s'élève à plus de 350 000 USD