GDS et sécurité : un angle mort dans les agences de voyages ?

Pour un pirate, accéder à un compte GDS, c’est comme obtenir un double des clés de votre agence.



Il peut consulter les réservations, modifier des données, émettre de faux billets… ou simplement exploiter l’accès pour usurper votre identité auprès de partenaires ou clients.



Et la vérité, c’est que la sécurité de ces accès est souvent négligée. Pourquoi ? Parce qu’ils font partie du quotidien, et qu’on leur fait confiance par habitude :



• les mots de passe sont parfois partagés entre collègues ;



• l’identifiant reste ouvert sur un poste non verrouillé ;



• l’accès est conservé même après le départ d’un collaborateur ;



• l’authentification repose uniquement sur un login/mot de passe sans double vérification.



Rien de tout cela ne semble "grave"… jusqu’au jour où l’accès est détourné.