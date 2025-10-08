TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
APST étend l’allègement des contre-garanties

pour les opérateurs réalisant jusqu'à 4 M€ de volume d'affaires tourisme


Les agences réalisant entre 2 et 4 M€ de volume d’affaires annuel tourisme, bénéficieront aussi d’un assouplissement des garanties personnelles exigées par l’APST, si elles respectent un certain nombre de critères...


Jeudi 9 Octobre 2025

Mumtaz Teker et Laurent Abitbol respectivement Président et Vice-Président de l'APST - Photo CE
Depuis l'année dernière, le conseil d'administration de l'APST a voté l'allègement des contre-garanties pour tous les adhérents dont le volume d'affaires en forfait est inférieur à 2 millions d'euros et qui font du groupe avec un nombre de participants limité à 15 personnes maximum. En contrepartie, ces entreprises paient une cotisation majorée de 10%.

Cet allègement vient d'être étendu aux opérateurs de voyages et de séjours réalisant un volume annuel tourisme compris entre 2 et 4 millions d’euros. Ils "ne seront plus tenues de fournir des garanties personnelles importantes", indique un communiqué de presse de l'APST. Dorénavant, seules seront exigées : une garantie personnelle de 10 000 €, et une cotisation majorée de 20 %.

APST : quels sont les critères pour être éligibles à l'allègement des contre-garanties ?

Cependant, cette nouvelle mesure s’applique aux opérateurs qui remplissent un certain nombre de critères. Les voici :

- disposer d’au minimum 3 ans d’ancienneté à l’APST,

- ne pas avoir connu de changement d’actionnaire principal,

- fournir une déclaration certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes,

- présenter des résultats financiers positifs sur les 2 derniers exercices : résultat d’exploitation, résultat net, EBITDA et capitaux propres,

- disposer d’un fonds de roulement positif,

- respecter toutes les obligations vis-à-vis de l’APST : documents et cotisations à jour, aucune relance LR/LRAR en cours,

- justifier que les avances clients se retrouvent en trésorerie ou en acomptes versés à des prestataires de services touristiques (hors sociétés du groupe),

- fournir des comptes annuels détaillés,

- transmettre un suivi trimestriel des engagements (acomptes reçus/versés, trésorerie), à remettre dans le mois suivant la fin de chaque trimestre.

Cette mesure était soutenue par Laurent Abitbol, Vice-Président de l'APST. Il en avait fait l'une de ses mesures phare de sa profession de foi lors des précédentes élections.

"Cette décision traduit notre volonté de tenir nos engagements et de faciliter la vie des adhérents dont les entreprises sont en bonne santé." conclut le communiqué de presse de l'APST.

