APST étend l’allègement des contre-garanties

Cependant, cette nouvelle mesure s’applique aux opérateurs qui remplissent un certain nombre de critères. Les voici :



- disposer d’au minimum 3 ans d’ancienneté à l’APST,



- ne pas avoir connu de changement d’actionnaire principal,



- fournir une déclaration certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes,



- présenter des résultats financiers positifs sur les 2 derniers exercices : résultat d’exploitation, résultat net, EBITDA et capitaux propres,



- disposer d’un fonds de roulement positif,



- respecter toutes les obligations vis-à-vis de l’APST : documents et cotisations à jour, aucune relance LR/LRAR en cours,



- justifier que les avances clients se retrouvent en trésorerie ou en acomptes versés à des prestataires de services touristiques (hors sociétés du groupe),



- fournir des comptes annuels détaillés,



- transmettre un suivi trimestriel des engagements (acomptes reçus/versés, trésorerie), à remettre dans le mois suivant la fin de chaque trimestre.