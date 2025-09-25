Adhésion APST : "Nous étudions entre 50 et 80 dossiers tous les mois" [ABO]

Mumtaz Teker : "Nous ne sommes pas un office notarial, il ne suffit pas de faire une demande pour être accepté" - Photo : APST
TourMaG - Comment se porte l’APST depuis l’assemblée générale de juin dernier ?
Mumtaz Teker : La conjoncture nationale est démoralisante, et cette incertitude nous préoccupe pour le bien du pays et celui de nos adhérents. Néanmoins les neuf premiers mois de l'année ne se sont pas trop mal passés pour le secteur du tourisme. En tout cas, l’année 2025 n’est pas moins bonne que 2024.
TourMaG - Pourtant, les différents baromètres touristiques montrent que l’été n’a pas été aussi bon que 2024 pour le secteur…
Mumtaz Teker : Je pense qu’il ne faut pas juger l’activité en la découpant par saisons, mais en la regardant sur les 12 mois. Prenons l’exemple de Pâques : parfois, la date tombe en mars, d’autres fois en avril. Mais ce n’est pas parce que le mois de mars a été moins bon que l’année sera mauvaise.
En tout cas, sur les neuf premiers mois de l’année, les chiffres ne sont pas si mauvais que ça. Et les prévisions pour l’hiver et le début d'année prochaine sont encourageants.
TourMaG - L’année s’annonce donc correcte pour l’APST ?
Mumtaz Teker : Oui, d’autant plus que nos fonds propres augmentent de plus en plus et que nous n’avons pas connu de grandes catastrophes.
Nous rentrons environ 17 millions d’euros de recettes avec les cotisations. En enlevant le coût des frais de fonctionnement et celui des sinistres, il nous reste environ 7 millions d’euros chaque année.
TourMaG - Quid des défaillances ?
Mumtaz Teker : Il y en a eu quelques-unes en 2025, qui concernent des « petites » agences. Rien d’inquiétant toutefois pour l’APST, sur les 3 700 entreprises que nous garantissons.
Nous restons tout de même vigilants vis-à-vis des « moyens » et des « gros » risques, même si pour l'heure ils sont globalement en bonne forme.
TourMaG - En parlant de gros risques, on peut lire dans le rapport moral et financier 2025 que les lettres de confort représentent encore une part importante des contre-garanties reçues par l'APST…
Mumtaz Teker : Effectivement, car nous ne sommes pas là pour « tuer » les gros adhérents. Si une société est en bonne santé financière et solvable, nous acceptons les lettres de confort pour qu'elle garde sa trésorerie pour ses besoins de fonctionnement
TourMaG - Vous évoquiez 3 700 adhérents, ce nombre est-il en évolution ?
Mumtaz Teker : Le nombre d’adhésions reste stable à l’APST, nous garantissons à peu près les deux tiers des agences immatriculées, qui pèsent 70% du volume d’affaires du secteur.
TourMaG - Cette stabilité signifie-t-elle que peu de gens se lancent dans la profession ?
Mumtaz Teker : Au contraire, nous étudions entre 50 et 80 dossiers tous les mois, mais de l’autre côté, il y a quasiment autant de structures qui stoppent leur activité, soit parce que le dirigeant part à la retraite, ou qu’il se reconvertit, fait faillite ou revend son business à un autre.
Le marché n'est pas stagnant ou médiocre, il est bien régulé au contraire.
TourMaG - Certains professionnels ou futurs entrants dans la profession nous font part régulièrement de la difficulté de trouver un garant financier, alors que la pandémie est désormais loin. Êtes-vous d’accord avec ce constat ?
Mumtaz Teker : Il est vrai que l’APST a durci ses conditions d’entrée.
Nous ne sommes pas un office notarial, il ne suffit pas de faire une demande pour être accepté. Malgré cela, nous prenons le temps d’étudier tous les dossiers, nous avons plusieurs comités qui y sont dédiés.
Beaucoup de gens de bonne volonté veulent se lancer, mais si nous estimons que le projet n’est pas viable, nous ne donnons pas notre accord. Ce n’est pas qu’une question de contre-garanties. Nous n’allons pas les aider à se lancer dans une aventure qui n'est pas bien calculée.
En revanche, il nous arrive de proposer à certains candidats de bénéficier de l’aide d’un tuteur, grâce à notre partenariat avec l’AFST. Un senior du tourisme va les aider à organiser leur projet pour qu’il devienne viable.
En moyenne, nous enregistrons entre 5% et 11% de refus d’adhésion à chaque conseil d'administration, mais certains dossiers seront réexaminés une fois améliorés.
Dans tous les cas, nous prenons le temps d’expliquer à ces candidats les raisons de notre décision, nous n’envoyons pas une simple lettre recommandée.
Publié par Anaïs Borios Journaliste - TourMaG.com
