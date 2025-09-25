TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Adhésion APST : "Nous étudions entre 50 et 80 dossiers tous les mois" [ABO]

Entretien avec Mumtaz Teker, le président de l'APST


Comme à son habitude, l'APST était présente à l'IFTM 2025. L'occasion de faire un point avec son président Mumtaz Teker, au sortir de la saison estivale. Interview.


Rédigé par le Jeudi 25 Septembre 2025

Mumtaz Teker : "Nous ne sommes pas un office notarial, il ne suffit pas de faire une demande pour être accepté" - Photo : APST
Mumtaz Teker : "Nous ne sommes pas un office notarial, il ne suffit pas de faire une demande pour être accepté" - Photo : APST
DITEX
TourMaG - Comment se porte l’APST depuis l’assemblée générale de juin dernier ?

Mumtaz Teker : La conjoncture nationale est démoralisante, et cette incertitude nous préoccupe pour le bien du pays et celui de nos adhérents. Néanmoins les neuf premiers mois de l'année ne se sont pas trop mal passés pour le secteur du tourisme. En tout cas, l’année 2025 n’est pas moins bonne que 2024.

TourMaG - Pourtant, les différents baromètres touristiques montrent que l’été n’a pas été aussi bon que 2024 pour le secteur…

Mumtaz Teker : Je pense qu’il ne faut pas juger l’activité en la découpant par saisons, mais en la regardant sur les 12 mois. Prenons l’exemple de Pâques : parfois, la date tombe en mars, d’autres fois en avril. Mais ce n’est pas parce que le mois de mars a été moins bon que l’année sera mauvaise.

En tout cas, sur les neuf premiers mois de l’année, les chiffres ne sont pas si mauvais que ça. Et les prévisions pour l’hiver et le début d'année prochaine sont encourageants.

TourMaG - L’année s’annonce donc correcte pour l’APST ?

Mumtaz Teker : Oui, d’autant plus que nos fonds propres augmentent de plus en plus et que nous n’avons pas connu de grandes catastrophes.

Nous rentrons environ 17 millions d’euros de recettes avec les cotisations. En enlevant le coût des frais de fonctionnement et celui des sinistres, il nous reste environ 7 millions d’euros chaque année.


Autres articles
TourMaG - Quid des défaillances ?

Mumtaz Teker : Il y en a eu quelques-unes en 2025, qui concernent des « petites » agences. Rien d’inquiétant toutefois pour l’APST, sur les 3 700 entreprises que nous garantissons.

Nous restons tout de même vigilants vis-à-vis des « moyens » et des « gros » risques, même si pour l'heure ils sont globalement en bonne forme.

TourMaG - En parlant de gros risques, on peut lire dans le rapport moral et financier 2025 que les lettres de confort représentent encore une part importante des contre-garanties reçues par l'APST…

Mumtaz Teker : Effectivement, car nous ne sommes pas là pour « tuer » les gros adhérents. Si une société est en bonne santé financière et solvable, nous acceptons les lettres de confort pour qu'elle garde sa trésorerie pour ses besoins de fonctionnement

TourMaG - Vous évoquiez 3 700 adhérents, ce nombre est-il en évolution ?

Mumtaz Teker : Le nombre d’adhésions reste stable à l’APST, nous garantissons à peu près les deux tiers des agences immatriculées, qui pèsent 70% du volume d’affaires du secteur.

TourMaG - Cette stabilité signifie-t-elle que peu de gens se lancent dans la profession ?

Mumtaz Teker : Au contraire, nous étudions entre 50 et 80 dossiers tous les mois, mais de l’autre côté, il y a quasiment autant de structures qui stoppent leur activité, soit parce que le dirigeant part à la retraite, ou qu’il se reconvertit, fait faillite ou revend son business à un autre.

Le marché n'est pas stagnant ou médiocre, il est bien régulé au contraire.

TourMaG - Certains professionnels ou futurs entrants dans la profession nous font part régulièrement de la difficulté de trouver un garant financier, alors que la pandémie est désormais loin. Êtes-vous d’accord avec ce constat ?

Mumtaz Teker : Il est vrai que l’APST a durci ses conditions d’entrée.

Nous ne sommes pas un office notarial, il ne suffit pas de faire une demande pour être accepté. Malgré cela, nous prenons le temps d’étudier tous les dossiers, nous avons plusieurs comités qui y sont dédiés.

Beaucoup de gens de bonne volonté veulent se lancer, mais si nous estimons que le projet n’est pas viable, nous ne donnons pas notre accord. Ce n’est pas qu’une question de contre-garanties. Nous n’allons pas les aider à se lancer dans une aventure qui n'est pas bien calculée.

En revanche, il nous arrive de proposer à certains candidats de bénéficier de l’aide d’un tuteur, grâce à notre partenariat avec l’AFST. Un senior du tourisme va les aider à organiser leur projet pour qu’il devienne viable.

En moyenne, nous enregistrons entre 5% et 11% de refus d’adhésion à chaque conseil d'administration, mais certains dossiers seront réexaminés une fois améliorés.

Dans tous les cas, nous prenons le temps d’expliquer à ces candidats les raisons de notre décision, nous n’envoyons pas une simple lettre recommandée.


Lu 123 fois

Tags : apst, mumtaz teker
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 25 Septembre 2025 - 06:50 République dominicaine : "avec Arajet, nous allons voler en Europe" [ABO]

Mercredi 24 Septembre 2025 - 07:36 Business Travel : Trois pas en avant, dix pas en arrière ? [ABO]

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Adhésion APST : "Nous étudions entre 50 et 80 dossiers tous les mois" [ABO]

Adhésion APST : "Nous étudions entre 50 et 80 dossiers tous les mois" [ABO]

République dominicaine : "avec Arajet, nous allons voler en Europe" [ABO] République dominicaine : "avec Arajet, nous allons voler en Europe" [ABO]

Business Travel : Trois pas en avant, dix pas en arrière ? [ABO] Business Travel : Trois pas en avant, dix pas en arrière ? [ABO]

Transavia : "nous allons opérer la moitié de l'offre au départ d'Orly" [ABO] Transavia : "nous allons opérer la moitié de l'offre au départ d'Orly" [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO] Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO] La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

IFTM
Dernière heure

Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026

Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie

Adhésion APST : "Nous étudions entre 50 et 80 dossiers tous les mois" [ABO]

République dominicaine : "avec Arajet, nous allons voler en Europe" [ABO]

« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : TourMaG lance sa série vidéo au cœur du plus grand salon touristique B2B

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

LE GROUPE SALAUN - Assistant(e) Technique de production Voyages Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

CEDIV : Adriana Minchella prépare sa succession avec l'arrivée de Stéphane Roussel

CEDIV : Adriana Minchella prépare sa succession avec l'arrivée de Stéphane Roussel
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Nouvelle liaison aérienne : La Réunion s’ouvre à l’Allemagne !

Nouvelle liaison aérienne : La Réunion s’ouvre à l’Allemagne !
Production

Production

TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir

TUI France poursuit ses transformations pour assurer son avenir
AirMaG

AirMaG

Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie

Transavia France renforce son leadership vers la Tunisie
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026

Expedia TAAP : 15 ans sur le marché français et de grandes ambitions pour 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys : Justin Poulsen nommé directeur des itinéraires

Explora Journeys : Justin Poulsen nommé directeur des itinéraires
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Près d’un tiers des non-croisiéristes en France prêts à franchir le pas !

Près d’un tiers des non-croisiéristes en France prêts à franchir le pas !
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias