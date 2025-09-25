Adhésion APST : "Nous étudions entre 50 et 80 dossiers tous les mois" [ABO]

La conjoncture nationale est démoralisante, et cette incertitude nous préoccupe pour le bien du pays et celui de nos adhérents. Néanmoins les neuf premiers mois de l'année ne se sont pas trop mal passés pour le secteur du tourisme. En tout cas, l’année 2025 n’est pas moins bonne que 2024.

Je pense qu’il ne faut pas juger l’activité en la découpant par saisons, mais en la regardant sur les 12 mois. Prenons l’exemple de Pâques : parfois, la date tombe en mars, d’autres fois en avril. Mais ce n’est pas parce que le mois de mars a été moins bon que l’année sera mauvaise.



En tout cas, sur les neuf premiers mois de l’année, les chiffres ne sont pas si mauvais que ça. Et les prévisions pour l’hiver et le début d'année prochaine sont encourageants.

Oui, d’autant plus que nos fonds propres augmentent de plus en plus et que nous n’avons pas connu de grandes catastrophes.



Nous rentrons environ 17 millions d’euros de recettes avec les cotisations. En enlevant le coût des frais de fonctionnement et celui des sinistres, il nous reste environ 7 millions d’euros chaque année.