En 2025, ça roule pour l'IFTM Top Resa !

En parlant de mouvement, il est intéressant de revenir sur l’opération "Tous à vélo" qui a lancé, avant la traditionnelle découpe du ruban, cette 47e édition de l'IFTM.



Une manière de " mettre en lumière une alternative de mobilité qui s’inscrit résolument dans une dynamique durable et innovante ", a commenté Laurence Gaborieau.



Mais pas que ! " Le vélo est une force pour la France, ça n'est plus un marché de niche, c'est un marché en plein développement ", a renchéri Olivier Amblard, le président de France Vélo Tourisme. Depuis le Covid et l'explosion de la pratique du vélo, " cette fréquentation continue à monter sur quasiment tous les grands itinéraires de France ".



Pour lui, cet engouement peut s'expliquer par trois raisons : la France est belle et propose toute une diversité de paysages et d'offres avec ses plus de 21 000 kilomètres d'itinéraires vélo ; il existe une volonté partagée entre les secteurs privé et public de travailler ensemble au développement de l'activité ; et enfin tous les équipements et les services autour de ces itinéraires sont "garantis" pour leur qualité de service via la marque Accueil Vélo.



" Ce marché en pleine évolution apporte des retombées économiques importantes. On considère que sur un kilomètre de voie cyclable, la retombée économique se situe globalement entre 40 et 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est un des plus intéressants retours sur investissement publics.



Ça crée de l'emploi et ça permet de diffuser les flux, à la fois dans le temps mais également dans l'espace. Donc toutes les destinations françaises et toute la variété française de l'offre touristique est irriguée par ce maillage, et c'est ce qui nous permettra assurément de faire de la France la première destination mondiale du tourisme à vélo en 2030 ", a ajouté Olivier Amblard.