En 2025, ça roule pour l'IFTM Top Resa !

Sur les trois jours de salon, plus de 400 exposants et 1 650 marques ont répondu présent, tandis qu'environ 34 000 visiteurs sont attendus. Parmi eux, 16 ministres et 46 ambassadeurs - Photo : A.B.
Décidemment, Laurence Gaborieau soigne ses lancements.
Après le happening orchestré par le chœur Philharmonique International l'an passé, c'est à vélo que la directrice de l'IFTM Top Resa s'est lancée dans les allées au premier jour d'ouverture 2025.
A ses côtés, David Collado, le ministre du tourisme de République Dominicaine (destination à l'honneur cette année), Valérie Boned, la présidente des EDV, Mumtaz Teker, président de l'APST, ou encore Olivier Amblard, président de France Vélo Tourisme et Corinne Ménégaux, directrice générale de Paris je t’aime ont pédalé sur quelques mètres.
A peine le temps de trouver un équilibre mais cette entrée en matière se voulait une illustration de la thématique 2025 du salon "Forces en action", célébrant les collaborations, ainsi qu'un clin d'œil au nouveau "Village des Initiatives Durables", dédié à la transition vers un tourisme responsable.
"La thématique 2025 "Forces en action - Construisons des passerelles désirables" fait écho à la nécessité d'une transformation collective et audacieuse où chaque acteur devient le maillon d'une dynamique de progrès.
Nous invitons chaque acteur à passer à l'action, à la recherche de solutions, même hors cadre si besoin est. Ces trois prochains jours seront dédiés à la célébration de collaborations et d'initiatives concrètes, qu'elles soient individuelles ou collectives", a ainsi déclaré Laurence Gaborieau, lors de la conférence inaugurale du salon, le 23 septembre 2025 au matin.
L'IFTM, "plus que jamais un espace de partage"
Sur les trois jours de salon, plus de 400 exposants et 1 650 marques ont répondu présent, tandis qu'environ 34 000 visiteurs sont attendus. Parmi eux, 16 ministres et 46 ambassadeurs, témoignant "du rayonnement économique et diplomatique du salon", a ajouté la directrice générale.
Cette dernière a enjoint les professionnels à construire des passerelles. "L'IFTM est la plus grande plateforme de business francophone, mais devient plus que jamais un espace de partage. Le dialogue s'articule autour d'ateliers d'intelligence collective, et autour de quatre grandes thématiques : le voyage d'affaires, l'attractivité, la destination France et la durabilité". Sans oublier la culture ou l'intelligence artificielle, comme moteurs de transformation pour l'ensemble du secteur.
"Que ce salon marque le point de départ d'un mouvement collectif vers un tourisme à la fois plus ambitieux, plus humain, plus innovant et profondément responsable !", a-t-elle ajouté.
Une opération "Tous à vélo" pour valoriser les mobilités douces dans le tourisme
Avec l’opération "Tous à vélo", l'IFTM a voulu mettre en lumière une mobilité douce qui s’inscrit dans une dynamique durable et innovante - Photo : A.B.
En parlant de mouvement, il est intéressant de revenir sur l’opération "Tous à vélo" qui a lancé, avant la traditionnelle découpe du ruban, cette 47e édition de l'IFTM.
Une manière de "mettre en lumière une alternative de mobilité qui s’inscrit résolument dans une dynamique durable et innovante", a commenté Laurence Gaborieau.
Mais pas que ! "Le vélo est une force pour la France, ça n'est plus un marché de niche, c'est un marché en plein développement", a renchéri Olivier Amblard, le président de France Vélo Tourisme. Depuis le Covid et l'explosion de la pratique du vélo, "cette fréquentation continue à monter sur quasiment tous les grands itinéraires de France".
Pour lui, cet engouement peut s'expliquer par trois raisons : la France est belle et propose toute une diversité de paysages et d'offres avec ses plus de 21 000 kilomètres d'itinéraires vélo ; il existe une volonté partagée entre les secteurs privé et public de travailler ensemble au développement de l'activité ; et enfin tous les équipements et les services autour de ces itinéraires sont "garantis" pour leur qualité de service via la marque Accueil Vélo.
"Ce marché en pleine évolution apporte des retombées économiques importantes. On considère que sur un kilomètre de voie cyclable, la retombée économique se situe globalement entre 40 et 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est un des plus intéressants retours sur investissement publics.
Ça crée de l'emploi et ça permet de diffuser les flux, à la fois dans le temps mais également dans l'espace. Donc toutes les destinations françaises et toute la variété française de l'offre touristique est irriguée par ce maillage, et c'est ce qui nous permettra assurément de faire de la France la première destination mondiale du tourisme à vélo en 2030", a ajouté Olivier Amblard.
Tourisme à vélo : une opportunité à saisir pour les pros
Du côté des professionnels, on observe aussi de près cette évolution. "Avec Mumtaz Teker, le président de l'APST, nous voyons souvent des entreprises qui se créent autour du sport, de l'itinérance ou du voyage à vélo, a souligné pour sa part Valérie Boned, la présidente des EDV.
C'est vrai que le vélo représente une belle dynamique"... voire une opportunité de capter de nouvelles clientèles et de se différencier en proposant de nouvelles offres ?
Néanmoins, "si faire du vélo à la portée de toutes et tous, il n'en demeure pas moins que le tourisme à vélo est un vrai métier", a rappelé Patrice Caradec, le président du SETO, précisant que les tour-opérateurs français s'impliquent fortement dans cette nouvelle démarche de slow tourisme.
Lui-même adepte des voyages à vélo, il a souligné que "c'est une façon de découvrir des destinations en prenant le temps, parce qu'être en vacances c'est prendre son temps, et non pas toujours aller de plus en plus vite pour tout faire en un instant".
Si le loisir s'est emparé de la thématique, du côté des mobilités d’affaires, l’intégration du vélo dans les politiques est beaucoup plus limitée. "Le vélo dans le voyage d'affaires en est pour l'instant au balbutiement", a lancé Michel Dieleman, le président de l'AFTM.
D'après la dernière enquête de l'AFTM, à peine 12% des voyageurs d'affaires utilisent le vélo dans le cadre des déplacements professionnels. "Il y a encore beaucoup à faire autour du triptyque entreprise, salarié et collectivités territoriales. On a l'impression que l'on attend que l'autre bouge".
Parmi les principaux freins identifiés : la sécurité routière, l’absence d’infrastructures adaptées et la distance des rendez-vous professionnels, rarement compatibles avec l’usage du vélo. Enfin, le potentiel d’usage reste jugé modeste : pour la plupart des répondants, moins de 10% des collaborateurs pourraient être concernés.
En Rep Dom, des pistes cyclables en construction
Lors du point presse organisé pour l'opération "Tous à vélo", David Collado, ministre du tourisme de la République Dominicaine, a indiqué que la destination mise sur le développement du tourisme durable. "Pour nous, le tourisme représente beaucoup plus que le soleil, la plage et la piña colada.
Il s'agit de l'industrie la plus importante de notre pays, que nous sommes en train de transformer de façon durable, inclusive et également respectueuse de l'environnement. A ce propos, nous effectuons beaucoup de transformations et avons prévu la construction de pistes cyclables".
Quelques chiffres à savoir sur le vélo
Le vélo occupe une place croissante dans les mobilités touristiques et professionnelles :
- Côté infrastructures : d’après les chiffres communiqués par France Vélo Tourisme, 83,6% du schéma national des véloroutes est désormais achevé, représentant 21 831 km aménagés. Les retombées économiques sont estimées entre 28 000 et 97 000 € par km et par an. La Loire à Vélo (1,8 M de cyclistes), la ViaRhôna (2,6 M) et la Vélodyssée (3,9 M) illustrent cette dynamique.
- Côté voyageurs :
* selon les Entreprises du Voyage (EDV), 5 millions de Français pratiquent le tourisme sportif en itinérance, dont 7% à vélo. 6 Français sur 10 envisagent de s’y adonner dans les prochaines années. En parallèle, les ventes de places vélo dans les trains ont bondi de 53% dans les Intercités et de 69% sur les TGV Inoui entre 2019 et 2023.
* le SETO souligne que le tourisme à vélo connaît une croissance forte et régulière ces dernières années, particulièrement au niveau européen. En effet, le poids du marché des tour-opérateurs "vélo" en Europe est d'environ 400M€, avec un prix moyen de 1 000€/pax, ceux en France pesant autour de 50 M€ (stable en 2025 versus 2024).
- Côté entreprises : une enquête de l’AFTM datée de septembre 2025 révèle que si seules 12% d’entre elles proposent déjà le vélo comme alternative au véhicule de fonction, 36% jugent prioritaire un soutien financier pour le développer. Les principaux freins restent liés à la sécurité (35%) et aux infrastructures (23%).
- Pour les territoires et les professionnels : les cyclotouristes dépensent en moyenne entre 49 et 74€ par jour, ce qui profite directement aux commerces, hébergements et restaurants.
Publié par Anaïs Borios
