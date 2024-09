Sans ministre et en musique, l’IFTM a ouvert ses portes

La musique, comme le voyage réunit les âmes et les peuples

Nous portons les valeurs positives du voyage, mais nous devons être aussi conscients des externalités négatives de notre secteur et agir en responsabilité. Nous devons agir maintenant dans notre sphère d'influence, en donnant des repères collectifs et en co-construisant et en s'inspirant des bonnes pratiques. L'IFTM doit jouer ce rôle afin d'être des acteurs avertis du changement

Un vent de fraîcheur a soufflé sur l'ouverture de l’IFTM ce 17 septembre 2024, Porte de Versailles à Paris.Sans ministre et sans secrétaire d'Etat - le gouvernement est en cours de constitution - et sans la traditionnelle déambulation dans les allées du salon, la conférence inaugurale a insufflé une bouffée d'air frais, grâce à un happening savamment orchestré parAlors que Laurence Gaborieau allait entamer son discours inaugural, une cinquantaine de chanteurs et de musiciens ont pris possession de la salle de conférence,(Arena)." a ainsi rappelé la directrice du salon. "".Et les défis sont nombreux pour l'industrie : 'IA ... sans oublier, thème fors de cette édition.