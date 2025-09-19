IFTM 2025 : une édition tournée vers l’innovation et la durabilité

Laurence Gaborieau directrice de l'IFTM : "Nous accueillons cette année une dizaine de nouvelles destinations notamment le Cap-Vert, la Namibie et Oman, mais aussi le Cambodge, la Côte d’Ivoire, le Bénin et l’Ouganda. Côté Hexagone, la Vendée et l’Aveyron feront leur entrée au sein de la Destination France." - Photo Julie Despretz
TourMaG - Comment se présente cette édition 2025, qui aura comme fil rouge « Force en action – construisons des passerelles désirables » ?
Laurence Gaborieau : L’édition 2025 se profile à merveille. Nous attendons plus de 1600 destinations et marques exposantes, contre 1500 l’année dernière. Le nombre de visiteurs pré-enregistrés montre également un engouement pour le salon, puisque les chiffres sont plus élevés que l’année dernière à la même période.
Avec la thématique « Force en action – construisons des passerelles désirables », nous allons nous concentrer sur l’intelligence collective et travailler ensemble pour mobiliser nos forces et mettre en lumière les collaborations qui valorisent les actions concrètes et transforment positivement notre secteur. Nous miserons sur l’innovation, les talents et les synergies qui font avancer le tourisme d’aujourd’hui et de demain.
TourMaG - Les participants pourront retrouver des rendez-vous récurrents de conférence. Y aura-t-il aussi des nouveaux formats ?
Laurence Gaborieau : Le programme IFTM 2025 proposera des formats variés de conférences pour développer l’intelligence collective et trouver des solutions communes. Les visiteurs pourront bien sûr retrouver nos grands rendez-vous, avec en ouverture du salon la Conférence Inaugurale et le Panorama International. Les Baromètres du Voyage d’affaires, du MICE, de l’IA, et l’État du secteur Loisir seront inscrits au programme, en plus des Conversations, Tables rondes et formats Quoi de neuf.
Nous lançons également de nouveaux formats de conférences pour favoriser les échanges et éviter de ne proposer que des contenus descendants : des ateliers d’intelligence collective, que nous appellerons les Ruches, proposeront sur différents villages (Initiatives Durables, Attractivité, Club Affaires) des séances de travail collaboratif entre personnes de différents horizons pour partager des idées et des solutions.
Le nouveau Village des Initiatives Durables offrira aux agents de voyages la possibilité de partager leurs expériences lors des « Initiatives en Scènes - Stand Up for the Planet », un nouveau format dynamique, ludique et concret à l’image d’un stand-up classique.
La Convention Afrique se tiendra également pour sa 3e édition dans une salle dédiée avec un riche programme de rencontres et de conférences autour du développement du tourisme sur ce continent, avec un focus particulier sur l’aspect culturel.
TourMaG - Les participants pourront retrouver des rendez-vous récurrents de conférence. Y aura-t-il aussi des nouveaux formats ?
IFTM : des conférences et des nouveaux ateliers d’intelligence collective
TourMaG - Quelles seront les nouveautés pour les agences de voyages ?
Laurence Gaborieau : L’implantation du Village des Réseaux a été revue pour trouver en son centre le Lounge AGV, lieu de vie et de rencontres pour les agents de voyages, où ils pourront retrouver l’espace dédié aux Conversations.
Du côté des conférences, les nouveaux ateliers d’intelligence collective et « Initiatives en Scène - Stand Up for the Planet » permettront aux agents de voyages de présenter et d’échanger sur leurs bonnes pratiques et problématiques rencontrées au quotidien.
Autre nouveauté 2025, des formations d’une quinzaine de minutes seront proposées sur l’intelligence artificielle au sein de la Zone Tech par Theta Travel Tech et KavIAr, ainsi que sur le tourisme durable par DGT Formations au sein du Village des Initiatives Durables. Nous visons 600 agents formés par thématique.
Ils pourront retrouver comme chaque année des formats de conférences dédiés comme les Quoi de neuf, tous les après-midis en salle Agora, pour découvrir les nouveautés et actualités des destinations et marques exposantes, participer à la Travel Agents Cup et bien sûr à l’IFTM TourMaG Party jeudi 25 septembre au soir !
Le programme acheteurs a également été renouvelé pour faciliter la venue des agences de voyages de province.
TourMaG - Le voyage d'affaires aura aussi une place importante comme chaque année ?
Laurence Gaborieau : Bien sûr, nous constatons depuis plusieurs années une hausse de l’intérêt des visiteurs pour les sujets en lien avec les voyages d’affaires (34% des visiteurs intéressés vs 26% en 2022). Le Club Affaires, animé par l’AFTM, connaît un véritable succès et sera plus grand que jamais, avec une croissance du nombre d’exposants de plus de 20%.
Les visiteurs pourront retrouver sur cet espace un programme de conférences complet proposé par l’AFTM qui abordera les problématiques du moment dans le Business Travel (inflation, RSE, politiques RH…), ainsi que des ateliers d’intelligence collective. Le Baromètre EPSA du Voyage d’Affaires fera son grand retour le mercredi 24 septembre au matin en salle ARENA - République Dominicaine.
Lancement du Village des Initiatives Durables
TourMaG - Vous avez voulu mettre l'accent sur les initiatives durables, de quelles manières ?
Laurence Gaborieau : Le durable est sans aucun doute l’un des sujets les plus importants aujourd’hui dans le tourisme. S’il gagne en notoriété aussi bien auprès du grand public que des professionnels, les efforts doivent être poursuivis pour que cette compréhension se transforme en actions concrètes.
Nous avions lancé en 2022 un Espace Tourisme Durable, que nous intensifions cette année avec le lancement du Village des Initiatives Durables. Imaginé et animé par mN'Organisation, ce nouvel espace regroupera un espace d’exposition (Fairmoove et le Costa Rica ont déjà répondu présents), échanges et prises de parole, éducation, partages de bonnes pratiques et outils pour nouer de nouveaux partenariats et aider les visiteurs à développer des offres durables.
De nombreux ateliers et animations seront proposés au Village des Initiatives Durables by mN’O : Conversations, Stand-Up, ateliers d’intelligence collective… Un sondage Coup de cœur des agences de voyages a également été lancé pour mettre en avant les prestataires qui se distinguent par leurs offres respectueuses de l’environnement et de l’humain.
Comme chaque action en faveur d’un tourisme plus responsable mérite d’être valorisée, un nouveau concours en partenariat avec l’ADONET, la Plume Verte by IFTM x ADONET sera lancé pour récompenser les meilleurs articles de presse et reportages mettant en avant des initiatives durables appliquées au tourisme. L’objectif ici étant d’encourager la promotion de ces sujets à fort impact. La finale se tiendra mercredi 24 septembre à 18h15 sur le Village des Initiatives Durables by mN’O.
TourMaG - Côté pratique, quels sont les outils que vous avez développés ?
Laurence Gaborieau : Pour 2025, nous avons lancé un nouvel outil permettant de faciliter le business et le networking pour tous les participants : Colleqt. Des QR codes à scanner seront placés sur les stands pour enregistrer les coordonnées des exposants. En retour, celles des visiteurs seront automatiquement partagées. Sans application à télécharger, Colleqt garantit des échanges rapides et efficaces, tout en offrant un suivi clair du retour sur investissement.
Le bien-être de nos visiteurs étant notre priorité, nous renouvelons notre dispositif Silent Room, qui a connu un grand succès l’année dernière à l’Arena - République Dominicaine, à l’Agora et sur le Village des Initiatives Durables. Ces salles de conférence seront dotées d’audiophones fournis par notre partenaire Voxgroup pour une écoute claire, même en cas d’affluence. Toutes les conférences seront sous-titrées dans la langue parlée pour les personnes malentendantes.
TourMaG - Enfin, côté destinations quelles seront les nouveautés ?
Laurence Gaborieau : Nous accueillons cette année une dizaine de nouvelles destinations notamment le Cap-Vert, la Namibie et Oman, mais aussi le Cambodge, la Côte d’Ivoire, le Bénin et l’Ouganda. Côté Hexagone, la Vendée et l’Aveyron feront leur entrée au sein de la Destination France.
Sans oublier la République Dominicaine, exposant fidèle, qui sera notre pays à l’honneur en 2025. Elle reste sans aucun doute l’une des destinations préférées des Français, et nous sommes fiers de travailler main dans la main avec le Ministère du Tourisme pour faire rayonner cette belle destination. Ils auront à cœur de la présenter de façon différente avec une gamme luxe, sportive, plus nature, et gastronomique. De nombreuses animations et surprises sont prévues !
