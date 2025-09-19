IFTM 2025 : une édition tournée vers l’innovation et la durabilité

TourMaG - Côté pratique, quels sont les outils que vous avez développés ?



Laurence Gaborieau : Pour 2025, nous avons lancé un nouvel outil permettant de faciliter le business et le networking pour tous les participants : Colleqt. Des QR codes à scanner seront placés sur les stands pour enregistrer les coordonnées des exposants. En retour, celles des visiteurs seront automatiquement partagées. Sans application à télécharger, Colleqt garantit des échanges rapides et efficaces, tout en offrant un suivi clair du retour sur investissement.



Le bien-être de nos visiteurs étant notre priorité, nous renouvelons notre dispositif Silent Room, qui a connu un grand succès l’année dernière à l’Arena - République Dominicaine, à l’Agora et sur le Village des Initiatives Durables. Ces salles de conférence seront dotées d’audiophones fournis par notre partenaire Voxgroup pour une écoute claire, même en cas d’affluence. Toutes les conférences seront sous-titrées dans la langue parlée pour les personnes malentendantes.



TourMaG - Enfin, côté destinations quelles seront les nouveautés ?



Laurence Gaborieau : Nous accueillons cette année une dizaine de nouvelles destinations notamment le Cap-Vert, la Namibie et Oman, mais aussi le Cambodge, la Côte d’Ivoire, le Bénin et l’Ouganda. Côté Hexagone, la Vendée et l’Aveyron feront leur entrée au sein de la Destination France.



Sans oublier la République Dominicaine, exposant fidèle, qui sera notre pays à l’honneur en 2025. Elle reste sans aucun doute l’une des destinations préférées des Français, et nous sommes fiers de travailler main dans la main avec le Ministère du Tourisme pour faire rayonner cette belle destination. Ils auront à cœur de la présenter de façon différente avec une gamme luxe, sportive, plus nature, et gastronomique. De nombreuses animations et surprises sont prévues !