IFTM TourMaG Party : 700 agents de voyages attendus sur les quais de Seine

Rendez-vous pour l'IFTM TourMaG Party sur les quais de Seine, au cœur du prestigieux espace The Bridge le 25 septembre - Photo TourMaG
Le 25 septembre 2025, à Paris, plus de 700 agents de voyages sont attendus à l’IFTM TourMaG Party, organisée sur les quais de Seine, au cœur du prestigieux espace The Bridge.
Vous ne faites pas partie des heureux invités ? Pas de panique, il est encore temps pour les agents de voyages de commander leur badge
gratuitement et recevoir une invitation pour la soirée.
Pour les autres professionnels du tourisme (si vous n’êtes pas agent de voyages), il est également possible d’acheter votre entrée, afin de ne rien rater de la soirée de clôture du plus grand salon du tourisme B2B français. Attention cependant : il ne reste que 50 places, alors ne tardez pas !
L’IFTM TourMaG Party ne serait pas possible sans le soutien de ses partenaires et sponsors. Cette année, l’Office de Tourisme de la République Dominicaine, destination à l’honneur sur le salon, ainsi qu’Euroairlines, les Îles Vierges Britanniques, Condor et Orange Travel, seront à vos côtés pour célébrer cet événement exceptionnel et clôturer le salon en beauté.
Eve Maillard, Responsable Aviation Aviareps pour Condor
"Depuis le 1er mai, Condor opère quotidiennement au départ de Paris vers l’aéroport de Francfort, son hub international. Nous avons le plaisir d’offrir aux voyageurs et aux agences de voyage une nouvelle option pratique vers l’aéroport de Francfort : 2 vols quotidiens dès à présent, jusqu’à 3 vols par jour cet hiver, et déjà programmés à 3 vols quotidiens pour l’été 2026.
Déjà très apprécié sur le marché français, le réseau de destination Condor séduit par sa diversité. Avec Condor, les voyageurs accèdent à un large choix de liaisons directes vers des destinations uniques, comme Los Cabos au Mexique, mais aussi Cancun, Bangkok, Phuket ou Johannesburg.
La flotte long-courrier de Condor est entièrement composée d’Airbus A330neo. Dotée de trois cabines – une classe Affaires avec une rangée de sièges Prime, une cabine Premium Economy et une classe Economy – elle garantit une expérience de voyage moderne, responsable et d’un confort exceptionnel.
Le hub permet également de rejoindre facilement l’Amérique du Nord, les Caraïbes, l’Océan Indien, l’Asie du Sud-Est ou encore le bassin méditerranéen. Avec Condor, les agents de voyage et leur clientèle disposent ainsi d’un univers de destinations loisirs riche et varié, accessible avec confort et simplicité.
Comme le souligne Bérangère Ferrer, Senior Sales Account Manager pour Condor, exposer pour la première fois à l’IFTM Top Resa s’est imposé comme une évidence et représente une étape importante pour Condor, tout comme notre participation à la soirée de clôture de l’IFTM, un événement exceptionnel et incontournable de notre industrie."
José Luis Benito, Key Account Manager d'Euroairlines
"Participer à l'IFTM est une bonne occasion de montrer l'évolution de l'entreprise, de se connecter avec les professionnels du secteur et de renforcer notre présence sur le marché international.
Avec cette participation, nous souhaitons rester proches de nos clients, de nos partenaires et des autorités, notamment sur les marchés français et francophones, stratégiques pour le Groupe.
Chaque année, nous renforçons notre engagement en France en augmentant la capacité offerte en sièges.
De plus, être sponsor de la soirée de clôture IFTM TourMaG Party aux côtés de l'Office de Tourisme de la République Dominicaine, est l'occasion idéale de faire connaître notre nouveau vol vers Punta Cana, à partir de cet automne !"
Vincent LAHOCHE, Directeur de Business Développement et de Partenariat – Orange Travel
"L'IFTM est l'occasion idéale pour Orange Travel de présenter ses solutions de connectivité innovantes aux acteurs du tourisme. Notre eSIM/SIM Travel, compatible avec tous les opérateurs y compris nos concurrents, offre la meilleure expérience fluide, globale et sécurisée.
Elle permet aux professionnels (Compagnies Aériennes, Hôteliers, …) de générer de nouveaux revenus et de fidéliser leurs clients en leur apportant ce service pour plus de liberté et de connectivité à l’international. Nous sommes également fiers de sponsoriser la soirée de clôture avec TourMaG et ses partenaires, un moment convivial pour tisser des liens et imaginer ensemble l’avenir du tourisme connecté."
Mercedes Castillo, Directrice de l’Office du tourisme de la République Dominicaine
"IFTM est un rendez-vous majeur pour la République Dominicaine, et nous permet de rencontrer tous les professionnels du tourisme en France.
La présence de l’Office du Tourisme de la République Dominicaine traduit notre volonté de renforcer la visibilité de notre pays sur le marché français, et de mettre en avant la dynamique de notre destination.
En tant que leader régional, le salon représente pour nous une opportunité stratégique, et nous permet de valoriser les atouts différenciants de notre destination. Les visiteurs pourront ainsi découvrir, non seulement la diversité de notre offre touristique, mais également la richesse de notre gastronomie et de notre culture.
Sur notre stand E042, G032, une exposition originale, axée sur l’écologie et la réutilisation des déchets, sera présentée, ce qui vient réaffirmer l’engagement de la République Dominicaine, en faveur d’un tourisme durable et responsable.
IFTM est bien entendu un temps fort pour rencontrer les acteurs-clés du secteur, échanger sur les tendances du marché et développer de nouveaux partenariats.
En tant que sponsor de la soirée officielle IFTM/Tourmag Party, aux côtés d’Euroairlines, la République Dominicaine confirme son engagement à soutenir ses partenaires, ainsi que les moments de convivialité, reflétant l’énergie du pays, son esprit d’ouverture, qui sont des valeurs fortes de la République Dominicaine,
À travers cette double présence – sur le salon et lors de la soirée, la République Dominicaine réaffirme sa place d’acteur incontournable et témoigne de son ambition : affirmer son attractivité auprès des professionnels sur le marché français."
Clive Mc Coy, Directeur du Tourisme des Îles Vierges britanniques (BVI)
"Quand on pense à un petit coin de paradis, on imagine des eaux turquoise, des plages de sable blanc, une nature intacte… C’est exactement ce qu’on trouve aux Îles Vierges Britanniques. Mais ce qui fait vraiment la différence, c’est l’âme de notre archipel : une culture caribéenne vivante, une population chaleureuse et des événements tout au long de l’année.
Notre archipel de plus de 50 îles offre une liberté d’exploration rare: à la voile, entre les îles, ou à travers des expériences locales, plus confidentielles.
Le marché français est stratégique pour les BVI. Nous constatons un réel intérêt pour les destinations authentiques, haut de gamme et préservées, en dehors des circuits classiques. C’est précisément ce que propose notre archipel, à travers des voyages sur mesure et une véritable sensation d’évasion.
Nous voulons renforcer nos liens avec les professionnels français et les inviter à découvrir les Îles Vierges Britanniques, dans toute leur richesse et leur authenticité.
Nous sommes ravis d’être partenaire de cette soirée de clôture de l’édition 2025 ! "
