IFTM TourMaG Party : 700 agents de voyages attendus sur les quais de Seine

" IFTM est un rendez-vous majeur pour la République Dominicaine, et nous permet de rencontrer tous les professionnels du tourisme en France.

La présence de l’Office du Tourisme de la République Dominicaine traduit notre volonté de renforcer la visibilité de notre pays sur le marché français, et de mettre en avant la dynamique de notre destination.



En tant que leader régional, le salon représente pour nous une opportunité stratégique, et nous permet de valoriser les atouts différenciants de notre destination. Les visiteurs pourront ainsi découvrir, non seulement la diversité de notre offre touristique, mais également la richesse de notre gastronomie et de notre culture.



Sur notre stand E042, G032, une exposition originale, axée sur l’écologie et la réutilisation des déchets, sera présentée, ce qui vient réaffirmer l’engagement de la République Dominicaine, en faveur d’un tourisme durable et responsable.



IFTM est bien entendu un temps fort pour rencontrer les acteurs-clés du secteur, échanger sur les tendances du marché et développer de nouveaux partenariats.



En tant que sponsor de la soirée officielle IFTM/Tourmag Party, aux côtés d’Euroairlines, la République Dominicaine confirme son engagement à soutenir ses partenaires, ainsi que les moments de convivialité, reflétant l’énergie du pays, son esprit d’ouverture, qui sont des valeurs fortes de la République Dominicaine,



À travers cette double présence – sur le salon et lors de la soirée, la République Dominicaine réaffirme sa place d’acteur incontournable et témoigne de son ambition : affirmer son attractivité auprès des professionnels sur le marché français. "