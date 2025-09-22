TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Presse tourisme B2B : l'urgence d'un nouveau modèle !

Carte blanche à Jean da Luz


La nouvelle a fait l'effet d'une bombe au sein de l'industrie : après 72 ans de parution ininterrompue, le magazine britannique de référence TTG (Travel Trade Gazette) de la presse tourisme B2B, a cessé ses publications papier. Cet événement, loin d'être un cas isolé, est le symptôme manifeste de la crise profonde qui secoue l'écosystème européen de l'information spécialisée. Il met aussi en exergue l'évolution critique d'un secteur incontournable pour les professionnels et soulève une question essentielle, vitale et urgente : comment financer l'information indépendante et de qualité ?


Rédigé par le Vendredi 24 Octobre 2025

Le risque est grand de voir la presse spécialisée devenir un simple relais de communication pour les marques.../ crédit DepositPhoto
Le risque est grand de voir la presse spécialisée devenir un simple relais de communication pour les marques.../ crédit DepositPhoto
Le sort de TTG s'inscrit dans la tendance globale de la presse écrite, confrontée à l'essor du numérique, à la chute brutale et continue des revenus publicitaires traditionnels, mais aussi à la concentration des acteurs.

Pour la presse B2B du tourisme, dont votre portail préféré est l’une des références, notre modèle repose encore largement sur les annonces des grands acteurs (TO, compagnies aériennes, offices de tourisme).

Pourquoi le virage est-il particulièrement douloureux ?

Le lectorat professionnel s'est naturellement déplacé vers les plateformes digitales, exigeant une information plus rapide, plus ciblée et accessible partout et à tout moment.

Mais, le développement des réseaux sociaux et l'avènement de l’IA qui pille sans vergogne les contenus payants des sites spécialisés sans bourse délier, sont devenus un fardeau insoutenable face à la gratuité perçue de l'information en ligne.

La mutation de TTG est plus qu'un simple changement de support ; c'est une alerte rouge sur le maintien de l'indépendance éditoriale.

La menace sur l'indépendance

Dans un environnement où la publicité se raréfie et où la concurrence est féroce avec les blogs, les réseaux sociaux, et les plateformes des acteurs du tourisme eux-mêmes, le risque est grand de voir la presse spécialisée devenir un simple relais de communication pour les marques.

Or, le rôle d'un journalisme B2B rigoureux est crucial : il doit analyser et décrypter les tendances du marché, questionner les stratégies des entreprises et les politiques publiques, et offrir une prospective étayée et une vision critique, indispensable à la prise de décision des professionnels.

Sans un modèle économique pérenne, cette mission de tiers de confiance est menacée. Elle va laisser le champ libre à une information parfois biaisée ou superficielle.

Face à ce péril, TourMaG a tiré l'alarme à de maintes reprises et mis l’accent sur l’importance des abonnements payants pour soutenir une information indépendante de tout groupe industriel.

Votre serviteur a été l'un des ardents défenseurs de cette cause, multipliant les tribunes pour sensibiliser la profession à une réalité incontournable : une information de qualité a un coût et ne peut survivre uniquement grâce à des budgets publicitaires dans un contexte de fuite accélérée de ces derniers vers les plateformes des GAFAM.

L'appel à l'abonnement : payer pour la survie du journalisme professionnel

L'abonnement n'est pas un luxe, mais un investissement professionnel. Il est la garantie du salaire des journalistes spécialisés, ces experts qui passent du temps à vérifier, enquêter et décrypter les enjeux complexes du secteur.

Il assure l'indépendance éditoriale en réduisant la dépendance aux annonceurs, permettant de conserver une ligne éditoriale critique et non partisane. Enfin, il garantit la pérennité de l'outil d'information lui-même, essentiel pour l'ensemble de l'industrie.

En s'abonnant aux contenus Premium de médias comme TourMaG, les professionnels du tourisme ne font pas qu'acheter des articles ; ils contribuent directement à la préservation et à l'indépendance de la presse B2B.

C'est un acte de responsabilité collective pour s'assurer que demain, les informations stratégiques seront toujours le fruit d'un travail journalistique d'expertise et non le simple reflet de la communication d'entreprise, et de certains acteurs qui confondent presse professionnelle et… presse promotionnelle !

L'ère du tout gratuit, c'est fini ! Du moins pour l'information à forte valeur ajoutée. L'avenir de la presse tourisme B2B repose sur la reconnaissance, par les professionnels eux-mêmes, de la valeur intrinsèque de l'information fiable et indépendante.
Souvenez-vous : on a la presse que l’on mérite...

SOUTENEZ VOTRE PRESSE PROFESSIONNELLE !


Jean Da Luz Carte Blanche à Jean Da Luz Fondateur - TourMaG.com
Voir tous les articles de Jean Da Luz
