Presse tourisme B2B : l'urgence d'un nouveau modèle !

Dans un environnement où la publicité se raréfie et où la concurrence est féroce avec les blogs, les réseaux sociaux, et les plateformes des acteurs du tourisme eux-mêmes, le risque est grand de voir la presse spécialisée devenir un simple relais de communication pour les marques.



Or, le rôle d'un journalisme B2B rigoureux est crucial : il doit analyser et décrypter les tendances du marché, questionner les stratégies des entreprises et les politiques publiques, et offrir une prospective étayée et une vision critique, indispensable à la prise de décision des professionnels.



Sans un modèle économique pérenne, cette mission de tiers de confiance est menacée. Elle va laisser le champ libre à une information parfois biaisée ou superficielle.



Face à ce péril, TourMaG a tiré l'alarme à de maintes reprises et mis l’accent sur l’importance des abonnements payants pour soutenir une information indépendante de tout groupe industriel.



Votre serviteur a été l'un des ardents défenseurs de cette cause, multipliant les tribunes pour sensibiliser la profession à une réalité incontournable : une information de qualité a un coût et ne peut survivre uniquement grâce à des budgets publicitaires dans un contexte de fuite accélérée de ces derniers vers les plateformes des GAFAM.