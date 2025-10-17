25 ans de Travelsoft : un anniversaire XXL et de fortes ambitions

Pour l'entreprise du tourisme français devenue un géant mondial de la « travel tech », il fallait un lieu à la fois innovant mais également ancré dans l’histoire de notre pays.
C’est donc au cœur de l’Atelier des Lumières, une ancienne fonderie d’acier du cœur de Paris transformée en centre d’art numérique proposant des expositions immersives que Travelsoft a fêté ses 25 ans, le 16 octobre.
Pour l’occasion, le groupe qui édite des plateformes logicielles pour les professionnels du tourisme a vu les choses en grand.
Plusieurs centaines de personnes – salariés, partenaires et clients – étaient conviées à l’événement, digne d’un show de la fashion week. En témoigne la longue file d’attente sur le trottoir pour pénétrer dans le lieu !
Travelsoft : fe l’internet à l’intelligence artificielle
Photo-call avec le fondateur et président Christian Sabbagh concert de tambours, projections géantes sur les murs pour une immersion dans les temples d’Angkor ou les dunes du Sahara et buffets du monde ont ponctué la soirée, jusqu’au gâteau d’anniversaire saluant la réussite du groupe.
« L’entreprenariat pulse au cœur de Travelsoft » a déclaré Christian Sabbagh lors d’un rapide discours, visiblement ému. Et de saluer tous les créateurs d’entreprise présents dans la salle, « qui savent faire briller les bonnes nouvelles dans un marasme de mauvaises nouvelles ».
Avant d’affirmer que l’avenir s’annonce radieux pour Travelsoft, « né avec l’internet en 2000 et qui va grandir encore plus vite dans les prochaines années avec l’intelligence artificielle ».
« Nous allons poursuivre notre politique de croissance externe pour devenir le partenaire de référence de l’industrie touristique mondiale et aider nos clients à croître et prospérer, sur tous les marchés » a conclu Christian Sabbagh.
Des acquisitions en pagaille pour créer un géant mondial
Flash-back… Portée par le succès de sa solution de réservations Orchestra en France, l’envolée de Travelsoft depuis trois ans donne le tournis. Le groupe s’est d’abord développé en Allemagne et en Espagne en rachetant au début de cette décennie les plateformes Traffics et Travel Compositor.
En octobre 2023, l’arrivée du fonds d’investissement Capza qui prend alors une participation minoritaire au capital - permet d’accélérer encore la stratégie de croissance externe.
Ainsi, en 2024, Travelsoft a racheté Travelgate X (Espagne), Atcore Technology (Grande-Bretagne) et Travel Connection Technology (Roumanie), tissant un peu plus sa toile en Europe.
Travelsoft : une présence dans 80 pays
Aujourd’hui, le groupe dispose de neuf sociétés en Europe et emploie 700 salariés. Chacune des filiales conserve une forte autonomie (marque maintenue, même équipe de direction…).
« Grâce à ces nouvelles acquisitions, Travelsoft est désormais présent dans plus de 80 pays, avec 400 clients majeurs et 1 000 voyagistes dans le monde » affirmait Capza dans un communiqué, en 2024.
Si Orchestra a poursuivi sa croissance en parallèle, cette folle expansion fait que la solution française pèse désormais moins de 20% de l’activité du groupe, qui devrait voir transiter 45 milliards d’euros de réservations via ses plateformes en 2025.
Un futur géant des médias touristiques ?
En attendant de prochaines acquisitions, « qui ont un sens au sein du groupe », Travelsoft s'imagine également en acteur des médias touristiques, à l’instar des grands patrons français, de Bernard Arnault (LVMH) à Xavier Niel (Free) en passant par Rodolphe Saadé (CMA-CGM) ou Vincent Bolloré (Vivendi).
Après avoir mis la main en mai 2024 sur Eventiz en France (L’Echo touristique, Déplacement Pros, Tom Travel), le groupe vient de prendre le contrôle du média britannique Travolution (technologies appliquées au tourisme), détenu jusqu’à présent par Travel Weekly.
Cette politique n’est toutefois pas sans inquiéter certains professionnels, du tourisme mais aussi de l’information, toujours soucieux face à l’éventuel mélange des genres et aux risques d’influence…
Après avoir mis la main en mai 2024 sur Eventiz en France (L’Echo touristique, Déplacement Pros, Tom Travel), le groupe vient de prendre le contrôle du média britannique Travolution (technologies appliquées au tourisme), détenu jusqu’à présent par Travel Weekly.
Cette politique n’est toutefois pas sans inquiéter certains professionnels, du tourisme mais aussi de l’information, toujours soucieux face à l’éventuel mélange des genres et aux risques d’influence…
