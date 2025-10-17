TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

25 ans de Travelsoft : un anniversaire XXL et de fortes ambitions

45 milliards d’euros de réservations via les plateformes du groupe en 2025.


Fondé par Christian Sabbagh en 2000, le groupe (qui édite la solution Orchestra en France) a accéléré son développement depuis trois ans et s’impose désormais comme un géant mondial de la « travel tech ».


Rédigé par le Vendredi 17 Octobre 2025

Le fondateur Christian Sabbagh lors des 25 ans de Travelsoft (c)T.Beaurepère
Le fondateur Christian Sabbagh lors des 25 ans de Travelsoft (c)T.Beaurepère
Aerticket
Pour l'entreprise du tourisme français devenue un géant mondial de la « travel tech », il fallait un lieu à la fois innovant mais également ancré dans l’histoire de notre pays.

C’est donc au cœur de l’Atelier des Lumières, une ancienne fonderie d’acier du cœur de Paris transformée en centre d’art numérique proposant des expositions immersives que Travelsoft a fêté ses 25 ans, le 16 octobre.

Pour l’occasion, le groupe qui édite des plateformes logicielles pour les professionnels du tourisme a vu les choses en grand.

Plusieurs centaines de personnes – salariés, partenaires et clients – étaient conviées à l’événement, digne d’un show de la fashion week. En témoigne la longue file d’attente sur le trottoir pour pénétrer dans le lieu !

Travelsoft : fe l’internet à l’intelligence artificielle

Photo-call avec le fondateur et président Christian Sabbagh concert de tambours, projections géantes sur les murs pour une immersion dans les temples d’Angkor ou les dunes du Sahara et buffets du monde ont ponctué la soirée, jusqu’au gâteau d’anniversaire saluant la réussite du groupe.

« L’entreprenariat pulse au cœur de Travelsoft » a déclaré Christian Sabbagh lors d’un rapide discours, visiblement ému. Et de saluer tous les créateurs d’entreprise présents dans la salle, « qui savent faire briller les bonnes nouvelles dans un marasme de mauvaises nouvelles ».

Avant d’affirmer que l’avenir s’annonce radieux pour Travelsoft, « né avec l’internet en 2000 et qui va grandir encore plus vite dans les prochaines années avec l’intelligence artificielle ».

« Nous allons poursuivre notre politique de croissance externe pour devenir le partenaire de référence de l’industrie touristique mondiale et aider nos clients à croître et prospérer, sur tous les marchés » a conclu Christian Sabbagh.

Des acquisitions en pagaille pour créer un géant mondial

Flash-back… Portée par le succès de sa solution de réservations Orchestra en France, l’envolée de Travelsoft depuis trois ans donne le tournis. Le groupe s’est d’abord développé en Allemagne et en Espagne en rachetant au début de cette décennie les plateformes Traffics et Travel Compositor.

En octobre 2023, l’arrivée du fonds d’investissement Capza qui prend alors une participation minoritaire au capital - permet d’accélérer encore la stratégie de croissance externe.

Lire aussi : Capza entre au capital de Travelsoft

Ainsi, en 2024, Travelsoft a racheté Travelgate X (Espagne), Atcore Technology (Grande-Bretagne) et Travel Connection Technology (Roumanie), tissant un peu plus sa toile en Europe.

Travelsoft : une présence dans 80 pays

Aujourd’hui, le groupe dispose de neuf sociétés en Europe et emploie 700 salariés. Chacune des filiales conserve une forte autonomie (marque maintenue, même équipe de direction…).

« Grâce à ces nouvelles acquisitions, Travelsoft est désormais présent dans plus de 80 pays, avec 400 clients majeurs et 1 000 voyagistes dans le monde » affirmait Capza dans un communiqué, en 2024.

Si Orchestra a poursuivi sa croissance en parallèle, cette folle expansion fait que la solution française pèse désormais moins de 20% de l’activité du groupe, qui devrait voir transiter 45 milliards d’euros de réservations via ses plateformes en 2025.


Un futur géant des médias touristiques ?

Autres articles
En attendant de prochaines acquisitions, « qui ont un sens au sein du groupe », Travelsoft s'imagine également en acteur des médias touristiques, à l’instar des grands patrons français, de Bernard Arnault (LVMH) à Xavier Niel (Free) en passant par Rodolphe Saadé (CMA-CGM) ou Vincent Bolloré (Vivendi).

Après avoir mis la main en mai 2024 sur Eventiz en France (L’Echo touristique, Déplacement Pros, Tom Travel), le groupe vient de prendre le contrôle du média britannique Travolution (technologies appliquées au tourisme), détenu jusqu’à présent par Travel Weekly.

Cette politique n’est toutefois pas sans inquiéter certains professionnels, du tourisme mais aussi de l’information, toujours soucieux face à l’éventuel mélange des genres et aux risques d’influence

Lire aussi : Pourquoi Orchestra est une menace pour les agents de voyages ?

Lu 197 fois

Tags : travelsoft
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Assur-Travel

Brand News La Travel Tech

IFTM Top Resa 2025 : Expedia TAAP aux côtés des agences pour booster leurs ventes

IFTM Top Resa 2025 : Expedia TAAP aux côtés des agences pour booster leurs ventes
Le salon IFTM Top Resa 2025 a fermé ses portes il y a une 10 jours après trois jours intenses,...
Dernière heure

25 ans de Travelsoft : un anniversaire XXL et de fortes ambitions

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

Damien Touboulic succède à Pierre Watrelot à la tête de Terra Botanica

Cybersécurité et tourisme : un webinar pour anticiper les risques !

Michel Deparis (Les Connaisseurs du Voyage) nous a quittés

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

CROISIEUROPE - Assistant Administratif de Production Touristique (F/H) - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

JOUBERT VOYAGES - Chef de Projet Tourisme de Groupe Scolaire H/F - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur de safaris en Afrique expérimenté H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Privilèges Voyages met la main sur Intermonde

Privilèges Voyages met la main sur Intermonde
Partez en France

Partez en France

Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être

Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Abu Dhabi : le Musée National Zayed ouvrira ses portes le 3 décembre 2025

Abu Dhabi : le Musée National Zayed ouvrira ses portes le 3 décembre 2025
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
AirMaG

AirMaG

Après 10 ans de fermeture, l’EuroAirport rouvre sa terrasse panoramique !

Après 10 ans de fermeture, l’EuroAirport rouvre sa terrasse panoramique !
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

25 ans de Travelsoft : un anniversaire XXL et de fortes ambitions

25 ans de Travelsoft : un anniversaire XXL et de fortes ambitions
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Asie : Swire Hotels lance la marque mondial Upper House et dévoile de nouveaux projets

Asie : Swire Hotels lance la marque mondial Upper House et dévoile de nouveaux projets
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant franchit une nouvelle étape vers la croisière zéro émission

Ponant franchit une nouvelle étape vers la croisière zéro émission
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias