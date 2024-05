La presse professionnelle sous l’emprise des industriels du tourisme

J'alerte depuis deux ans la profession sur la détérioration de la situation de la presse professionnelle . Hélas, les événements me donnent raison...Le communiqué est tombé en fin de semaine dernièrequi édite principalement l’Echo Touristique et Déplacements Pro et organise un certain nombre d’événements professionnels.Selon nos informations, d'autres personnalités du tourisme entreraient ultérieurement au capital à titre individuel.A la peine depuis le printemps 2023 et mis en redressement judiciaire depuis plusieurs mois, notre confrère vient de trouver une solution en faisant son entrée dans le giron du Groupe TravelSoft.Nous nous en réjouissons pour les salariés et quelque part pour nous aussi.qui fausse la concurrence et engendre des dérapages.Et c’est justement là que le bât blesse. Si la saine compétition permet l’émulation,