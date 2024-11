Réduction de 25% sur les abonnements : entre Black Friday et cadeau de Noël !

Offres spéciales pour les fêtes

La semaine Blck Friday se termine et la saison des cadeaux démarre. Arrivé pile poil, à l'occasion du Congrès Selectour qui démarre ce jeudi à Doha, TourMaG vous a préparé une offre spéciale pour ses abonnements MemberShip et Premium, avec une réduction respectivement de 10% et 25 % avec les codes promo SELECTOUR-MSC24 et SELECTOUR-PREM24 !

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 26 Novembre 2024

Lu 139 fois