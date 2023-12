Podcast TrueStory : Jean da Luz évoque la crise de la presse professionnelle

Le leader de la presse touristique qui a su évoluer, esquiver et surfer sur les tendances des blogs, des vlogs et des réseaux sociaux qui captent plus de 90% de la publicité en ligne, affronte désormais une menace bien plus importante : la déferlante de l'intelligence artificielle.



ChatGPT et consort aux mains des publicitaires vont noyer le secteur sous un déluge de fake news et d'informations promotionnelles.



Sans experts pour décrypter il sera difficile pour les professionnels de trier le bon grain de l'ivraie. TourMaG.com est le tiers de confiance de la profession et entend le rester.



Nous continuerons à jouer les garde-fous dans un secteur où la responsabilité vis-à-vis des consommateurs est trop importante pour confier l'information aux influenceurs, travel planners et autres réseaux sociaux...