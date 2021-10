JONATHAN DAMANI

Cumulant plus de 15 ans d'expériences dans la production de voyages et le développement de stratégies commerciales, il connait parfaitement les besoins et les attentes des différents acteurs du marché tout en s'adaptant continuellement à l'évolution du secteur.



Issu de la génération "Y", et passionné du numérique, il développe une plateforme disruptive à destination des agences de voyage et des CSE.

Fidèle à sa citation favorite "L'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est la seule" il est un travailleur acharné, pugnace et constamment à la recherche de la nouveauté qui fera la différence.



Optimiste, créatif et spontané, il dirige ses équipes avec l'esprit d'une start-up en s'appuyant avant tout sur la convivialité, le partage rapide d'informations et le sentiment d'appartenance.



- 2007 à 2013 : Directeur de clientèle, Croisière Jaune, Réceptif MICE sur la Tunisie.

- 2013 à 2015 : Directeur régional, Valdys Groupe hôtelier

- 2015 à 2019 : Directeur des ventes, Suntrade, Tour Operator