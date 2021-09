Light Trip propose le paiement en Bitcoin

"Il y a environ 1500 crypto monnaies à l'heure actuelle et nous avons décidé de commencer à proposer le paiement en Bitcoin et en Etherum qui sont les deux plus détenus avant d'ouvrir dans un second temps à d'autres possibilités. Nous sommes convaincus que dans moins de 10 ans toutes les entreprises le proposerons"

Après Shopify, IBM, Badoo, Tesla, ou encore Virgin, le tour-opérateur Light Trip propose désormais le paiement en cryptomonnaie explique Jonathan Damani, Directeur général et cofonfateur de Light Trip.Le tour-opérateur propose sur sa plateforme desAujourd'hui 70% de son activité est consacrée aux Comités sociaux et économique (CSE).