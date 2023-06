Light Trip : prochaine levée de fonds pour passer un nouveau cap !

TourMaG.com - Vous êtes un acteur techno, est-ce que vous regardez l'IA ?



Jonathan Damani : Mieux : nous allons l'intégrer à notre plateforme.



Nous allons récupérer l'API de ChatGPT pour l'incorporer à notre site. On va lui faire ingérer toutes nos informations propres à Light Trip et d'autres plus générales sur le voyage. Il faut être conscient que l'IA va opérer un important changement dans nos vies et notre secteur.



Cela fait peur, mais nous devons nous adapter et prendre le train en marche.



Je pense que dans quelques années, à partir de vos choix passés et de la data, vous passerez de 25 000 hôtels à 3 propositions. Demain, je pense que nous allons passer de pléthore d'offres en allant sur un site internet, à une offre restreinte.



TourMaG.com - Quid du recrutement ?



Jonathan Damani : Actuellement nous sommes 5.



Nous ne voulons pas grandir de façon exponentielle, surtout que nous automatisons un maximum de taches. Pour pousser encore plus loin et s'ouvrir à l'international, nous aimerions lancer une nouvelle levée de fonds, avec un objectif à la hausse.



Pour ça, nous devons attendre de voir l'effet de la nouvelle plateforme qui devrait générer plus de ventes.