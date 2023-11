La presse professionnelle, tiers de confiance de l'industrie touristique

L’information délivrée par ce moyen n’est ni vérifiée ni validée et la responsabilité de l’agence peut-être mise en cause si le client était induit en erreur par un(e)vendeur(se) naïf.



La responsabilité de ce message revient aux formateurs et aux enseignants. Il doit être martelé dans les écoles et les universités parce que l’information est aussi vitale que la vente.



L’une comme l’autre sont des vecteurs incontournables pour bien exercer son métier. Mais ensuite, elle doit être relayée au sein de l’agence et pendant leur carrière.



La presse professionnelle constitue aujourd’hui le seul moyen de s’informer de manière fiable et garantie sur l’actualité du tourisme et du voyage.



Les journalistes font (souvent) des études supérieures et apprennent à recouper, vérifier et valider l’info avant de la délivrer.



Un journal (public ou pro) est aussi une entité économique, une entreprise qui emploie et rémunère des salariés et dont le développement est conditionné à son business model.



Tous les secteurs économiques ont un ou plusieurs médias spécialisés parce qu’ils sont indispensables au bon fonctionnement des affaires. Ils fonctionnent un peu comme des tiers de confiance entre les acteurs de l’industrie et leur environnement professionnel.