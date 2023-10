Capza entre au capital de Travelsoft (Orchestra)

va poursuivre la consolidation de la Travel Tech via sa stratégie de croissance externe active

Des projets d’acquisitions qui présentent des complémentarités géographiques ou fonctionnelles sont d’ores et déjà à l’étude"

"Les équipes de CAPZA disposent d’un réseau international et d’une réelle expertise sur les opérations de croissance externe, qui nous permettent d’envisager des acquisitions stratégiques."

la mise en place d’actions concrètes qui l’aideront à répondre à ses objectifs en matière de développement durable : contribuer à la promotion d’un tourisme responsable, réduire l’empreinte carbone du Groupe en ligne avec les Accords de Paris et renforcer son approche RSE

Avec le soutien de Capza, Travelsoft "" indique un communiqué de presse.a déclaré Christian Sabbagh , Fondateur & CEO de Travelsoft.Capza accompagnera également le Groupe dans "".Travelsoft automatise les réservations de plus de 5 milliards d'euros de volume d'affaires annuel via plus de 300 voyagistes et 600 fournisseurs en connectivité dans plus de 40 pays, principalement en Europe et en Amérique Latine.