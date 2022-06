Orchestra rachète Traffics une plateforme de distribution allemande

Pour Christian Sabbagh fondateur d’Orchestra : « Traffics et Orchestra partagent une culture entrepreneuriale très forte qui leur a permis de se développer de manière agile et très semblable en Allemagne et en France, y compris pendant la crise.



La combinaison des deux créé un acteur disposant de la taille critique qui va bénéficier de l’accélération de la mutation technologique en cours dans un secteur du Tourisme en fort redémarrage ».



Pour Jens Muskewitz co-fondateur de Traffics : « Les synergies permettront d'enrichir fonctionnellement les plateformes Traffics et Orchestra pour le plus grand bénéfice de nos équipes et de nos clients ».