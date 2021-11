Activités sèches : Orchestra ouvre aux agences le marché du loisir

Effectivement, hôtellerie, réceptifs... sont des sujets qui bougent pas mal en ce moment.L'offre hôtelière est déjà en machine à travers notamment des Bedsbank qui permettent de proposer un très large contenu. En revanche, la relation entre hôtelier et producteur qu'il soit TO ou agence fonctionne encore de manière très manuelle.Le mode de travail est assez obsolète et ne permet pas d'automatiser la relation. Cela pose des problèmes en terme de Yied management et surtout cela empêche la vente de dernière minute...Nous planchons sur ces sujets.Nous avons beaucoup travaillé sur NDC avec APG. Orchestra est connecté à des consolidateurs Misterfly, Resaneo, aux GDS et à une vingtaine de compagnies aériennes en NDC, c'est à dire en connectivité directe.Cela devient indispensable pour les professionnels du tourisme car c'est avec cette connectivité directe qu'ils auront accès aux meilleures offres des compagnies aériennes. Et NDC commence désormais à bien fonctionner.