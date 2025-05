L'offre France de Ty-Win bientôt connectée à Orchestra

Cette nouvelle collaboration a pour objectif de rendre l'offre France toujours plus visible. Pour rappel, Ty-Win a signé un partenariat stratégique dès 2020 avec France DMC Alliance, 1er réseau d’agences réceptives privées de France, puis avec Les Entreprises du Voyage et plus récemment avec d’Atout France.Dans le cadre de ce dernier partenariat, 90% des bureaux Atout France ont été formés à la plateforme Ty-Win. De leurs côtés, les bureaux Atout France qui connaissent parfaitement les attentes des marchés internationaux, vont dresser des cahiers des charges qui permettront aux réceptifs de créer l'offre la mieux adaptée à chaque marché.