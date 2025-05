Croisières : face aux idées reçues, les agences doivent monter en compétence

MSC revendique une moyenne d’âge de 43 ans à bord, « la même moyenne que les clubs vacances » . « Si j’avais su, j’aurais essayé plus tôt » , peuvent dire des clients qui n’ont pas osé franchir le pas avant leur 60 ou 70 ans, rapporte Lionel Rabiet, qui vante aussi l'offre fluviale portée par un leader français, CroisiEurope.



Patrick Pourbaix défend les grands paquebots. « La multitude d’activités que l’on y trouve libère les passagers, c’est une convivialité choisie, ce que n’ont pas encore compris les Français ». Sur le plan environnemental, celui qui est aussi vice-président des EDV, rappelle l’engagement de la profession avec l’exemple des deux prochains Explora qui seront « zéro émission une fois amarrés, mieux qu’un hôtel » . « Faites confiance aux entrepreneurs » a lancé Hervé Gastinel.



De plus, le marché croisières est aussi une manne financière pour les territoires. Selon une étude de la CLIA, c'est pour Marseille 140 millions d’euros par an et pour les commerçants « entre 45 et 50% de chiffre d’affaires en plus par escale ». Sans oublier, rappelle l'association, «que tous les bateaux de croisières sont achetés en Europe » (97%).



« J’espère que l’image de la croisière évoluera comme celle du camping » , conclut Lionel Rabiet. « Ringarde il y a 25 ans. Tendance aujourd’hui. »