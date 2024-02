EDV : le Conseil des "opérateurs de croisières" s’est mis au travail

Patrick Pourbaix insiste sur le rôle du Conseil qui ne vient pas en opposition à celui de la Clia : « Ses responsables, le président France et la directrice générale Europe, sont des invités permanents du Conseil. On leur partage les procès verbaux. Nous voulons amplifier les messages de la CLIA, avec comme priorité, de favoriser une communication intelligente sur le développement de la transition environnementale ».



La Clia « va aussi partager ses chiffres et statistiques et bénéficier ainsi de notre impact sur le marché français, le Conseil ne deviendra jamais une Clia Bis ». On pourra aussi diffuser des messages spécifiques au marché français « comme des discussions avec les ports ».



Autre but, pouvoir communiquer avec le puissant Conseil des distributeurs pour établir « une relation étroite ». Dans les tuyaux, aussi, outre une participation active au congrès annuel des EDV, la participation à des conventions des chambres régionales.



Avec son expérience, il a été pendant des années le président de l'Association des croisiéristes en Belgique et membre de celle des compagnies en France, Patrick Pourbaix connaît les écueils. « Je serai le gardien pour qu’il n'y ait jamais d'opérations commerciales communes comme cela a pu se faire par le passé avec des réductions accordées lors de la Semaine de la croisière, cela n’est pas le rôle d’une association ».



En revanche, c’est celui de se rapprocher des écoles de tourisme dans le cadre d’une mission de formation.



Les huit Conseils des EDV : Voyage en France, tour-opérateurs, Distributeurs et Assembleurs de voyages, Opérateurs de Croisières, Voyage d’affaires, Organisateurs de voyages de groupes, Organisateurs de séminaires, congrès, incentives, foires et salons, Voyages de jeunes.