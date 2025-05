Comment préparer la transmission de son entreprise [ABO]

"On ne peut pas transmettre une entreprise sans parler de valeur. La valeur n'étant pas le prix"

"Une agence de voyage propriétaire de ses outils technologiques aura une valorisation nettement supérieure à celle qui dépend de prestataires tiers. De même, une entreprise dotée de services commerciaux, marketing ou RH bien définis aura plus de valeur qu’une structure reposant exclusivement sur son dirigeant"

"Ce multiple dépend de nombreux facteurs, et pas seulement de la rentabilité historique de l’entreprise. Il reflète aussi son potentiel futur, sa position sur le marché, sa capacité à s’adapter aux mutations, son capital humain qui est un élément essentiel, la maîtrise ou non de la technologie,, son savoir-faire, et la relation-client"

"cela dépend aussi de la typologie d'entreprise : agence de voyage distributrice, tour opérateur, ou encore agence en ligne."

Parler de transmission, c'est d'abord parler de valorisation., détaille Daniel Borja , Expert-comptable, commissaire aux comptes et fondateur du cabinet Aragor.L'évaluation(Excédent Brut d'Exploitation) ou l'EBITDA qui doit être positif. Cette mesure de l'EBE doit être juste et retraitée, explique l'expert-comptable.Les analystes financiers doivent évaluer si les performances actuelles sont reproductibles sur les prochaines années. Les banques, elles, s'intéressent essentiellement à la capacité de l'entreprise à se projeter dans le futur et à rembourser les prêts que contractera le repreneur.précise Daniel Borja.Une fois estimé,Les entreprises les plus solides, les plus préparées et les mieux positionnées peuvent espérer atteindre des multiples allant jusqu'à 11, mais