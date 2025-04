Transmettre son entreprise à ses enfants : erreurs à éviter et conseils pratiques [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

« Il est assez rare qu'une entreprise soit transmise à l'ensemble des enfants »

« Il faut être suffisamment riche pour pouvoir donner, mais aussi pour payer les droits afférents à cette donation. »

Pour Daniel Borja , Expert-comptable, commissaire aux comptes et fondateur du cabinet Aragor, deux solutions s’offrent aux parents qui souhaitent passer le flambeau de l'entreprise familiale.La première consiste à céder l’entreprise. Dans ce cas, les parents conservent le produit de la vente, ce qui leur permet souvent de gérer un partage plus équilibré entre leurs enfants.Il rappelle qu’, observe-t-il. Reprendre une société demande de l’envie, mais aussi des compétences qui ne sont pas toujours partagées entre frères et sœurs. Par ailleurs, certaines entreprises valent cher, et il n’est pas toujours simple pour l’enfant repreneur d’obtenir un prêt suffisant.C’est pourquoi certains parents choisissent d’accompagner la cession parIls échelonnent alors le paiement sur plusieurs années, tout en conservant la maîtrise de l’équilibre familial.La seconde option repose sur la donation , en tout ou en partie. Elle convient particulièrement aux parents qui disposent déjà d’un patrimoine suffisant et n’ont pas besoin du produit de la vente pour assurer leur retraite. Mais attention,Comme le rappelle Daniel Borja :Il est courant d’associer donation et cession. Par exemple, si les parents détiennent 10 000 titres, ils peuvent en céder 6 000 et en donner 4 000. Ce montage permet d’optimiser le coût fiscal tout en maintenant un équilibre patrimonial. En cas de donation à un seul enfant,Toutes ces opérations seront de toute façon rapportées à la succession.